Receta | Crema de nécoras
Ingredientes
- Tres nécoras
- 250 gramos de gambas
- 250 gramos de mejillones
- Medio pimiento rojo
- Medio pimiento verde Un puerro
- Una cebolla
- Un calabacín
- 250 gramos de tomate triturado
- Una copa pequeña de coñac
- Sal, pimienta, laurel y perejil
Elaboración
Partimos en cuatro trozos nuestras nécoras y le quitamos las cabezas a las gambas. Lo rehogamos todo en una sartén con aceite y echamos coñac. Prendemos el alcohol para flamear y sacamos y reservamos.
En la misma sartén añadimos los pimientos, el puerro, la cebolla y el calabacín picados en trozos pequeños y los rehogamos hasta que estén bien pochados. Cuando estén tiernas, echamos el tomate triturado y una cucharadita de pimentón.
Abrimos al vapor los mejillones bien limpios y los reservamos.
En una olla ponemos un litro de agua, el agua que soltaran los mejillones, las cabezas de las gambas y las nécoras, añadimos una hoja de laurel y cocinados 10 minutos. Machacamos las nécoras y las cabezas de las gambas para sacarles todo su rico jugo y lo colamos para eliminar las partes duras.
Añadimos las verduras pochadas en el caldo limpio. Cuando estén bien cocidas, se echan en el vaso de la batidora junto al caldo y los mejillones. Se puede pasar también por el chino para que quede una crema muy fina.