Receta | Rodaballo al horno con patatas
Ingredientes (para 2 personas)
Elaboración
Lavar el rodaballo y hacerle unos cortes en la parte de arriba. Ponerle un poco de sal y reservar.
Verter un poco de aceite en la fuente para el horno y calentarlo. Verter la cebolla cortada y sofreír.
Pelar y cortar las patatas en rodajas.
Cuando la cebolla esté pochada, agregar las patatas y cocinar unos 5-8 minutos a fuego medio alto para que quede blandita.
Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo.
En un mortero prepara el majado: agregar los ajos troceados, el perejil y la sal. Machacar hasta que estén listos y agregar un poco de vino y un chorro de aceite. Reservar.
Poner el pescado en la fuente sobre las patatas y la cebolla y rociar por encima con el majado.
Hornear unos 25 minutos a 160 grados y luego de 10 a 15 minutos a 210 grados con calor arriba y abajo.