Diario de Arousa

Arousa

Receta | Rodaballo al horno con patatas

Redacción
22/12/2025 07:30
Rodaballo al horno con patatas
Rodaballo al horno con patatas
Ingredientes (para 2 personas)

  • 1 rodaballo
  • 2 cebollas 
  • Aceite de oliva
  • 1-2 patatas 
  • 2-3 dientes de ajos pelados
  • Perejil 
  • Sal
  • Aceite de oliva virgen extra
  • ½ vaso de vino o cava
  • ½ vaso de agua

    • Elaboración

    Lavar el rodaballo y hacerle unos cortes en la parte de arriba. Ponerle un poco de sal y reservar.

    Verter un poco de aceite en la fuente para el horno y calentarlo. Verter la cebolla cortada y sofreír.

    Pelar y cortar las patatas en rodajas.

    Cuando la cebolla esté pochada, agregar las patatas y cocinar unos 5-8 minutos a fuego medio alto para que quede blandita.

    Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo.

    En un mortero prepara el majado: agregar los ajos troceados, el perejil y la sal. Machacar hasta que estén listos y agregar un poco de vino y un chorro de aceite. Reservar.

    Poner el pescado en la fuente sobre las patatas y la cebolla y rociar por encima con el majado.

    Hornear unos 25 minutos a 160 grados y luego de 10 a 15 minutos a 210 grados con calor arriba y abajo.

