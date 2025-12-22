Mi cuenta

Arousa 

Esto es lo que dejó en Arousa el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El tercer premio y dos quintos caen en tres municipios de la comarca, siendo A Illa el más afortunado

Fátima Pérez
22/12/2025 13:31
La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada
Gonzalo Salgado
El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 deja tres premios en Arousa: el tercero y dos quintos viajan hasta Sanxenxo, Cuntis y A Illa de Arousa, este último como el más afortunado de la jornada. 

Poco antes de las 11 de la mañana el segundo quinto premio, el 60.649, repartía suerte en Sanxenxo y en A Illa, donde se vendió una serie completa premiada con 60.000 euros en cada uno de los lugares. En la Administración Número 1 ubicada en la rúa de Madrid 62, en Sanxenxo, y en Mardeapuestas Sanxulián Loterías en la rúa Travesía Cruceiro 2, en A Illa. 

Tan solo 20 minutos después, el tercer quinto premio, el 77.715, volvía a llevar la alegría a la administración isleña con un décimo más que se sumaba a la serie ya premiada. 

El tercer premio, también en Arousa 

Poco antes de las 11:15 horas los niños de San Ildefonso cantaban el tercer premio, el 90.693, con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo. Este viajó de nuevo a A Illa y a Cuntis con un décimo premiado en cada municipio. 

En el caso del concello isleño fue de nuevo en la administración Mardeapuestas Sanxulián Loterías -la única de A Illa-, mientras que en Cuntis el décimo se vendió en la Plaza de Ferrol 6, en el Bar Quico.

En total, se calcula que el sorteo dejó en Arousa 226.000 euros repartidos en dos quintos premios y un tercero muy compartido también por todo el país. 

