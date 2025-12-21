Estos son los concellos arousanos donde ha caído el Gordo

Celebrando los premios de la Lotería de Navidad en Arousa Gonzalo Salgado

Con la llegada de un nuevo Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la población arousana trata de recordar los lugares en los que, ya en otras ocasiones, sonrió la suerte.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, hasta el año 2024 solo seis concellos del entorno de la comarca arousana fueron premiados con el primer premio del Sorteo de Navidad.

Los concellos de Arousa donde ha tocado el Gordo

El primero fue Rianxo en el año 2003, hace más de 20 años, repartiendo 120 millones en el municipio de O Barbanza.

Para volver a brindar por el gordo tuvieron que pasar 15 años, fue entonces en 2018 cuando Sanxenxo cantó por primera vez el número premiado con 400.000 euros al décimo. Su vecino O Grove vivió esta misma suerte un par de años después, en 2020. En la administración de la calle Luis Seoane se vendieron 10 décimos del Gordo con el número 72.987, lo que se tradujo ese 22 de diciembre en 4 millones de euros para el municipio meco.

El 2023, el año de la fortuna en Arousa

Si la suerte pasó por la comarca, sin duda fue en el año 2023, ya que en esa ocasión no fue ni uno, ni dos, sino tres los concellos arousanos que vendieron el Gordo de la Lotería de Navidad. Vilagarcía, A Illa de Arousa y A Pobra do Caramiñal y corearon por todo lo alto el número 88.008, que se había vendido en la Praza de Ravella, en pleno centro de Vilagarcía, en la administración de lotería número 1 de A Illa y en la administración La Mezquita, donde repartieron 20 décimos del 88.008 y con ello un total de 8 millones de euros.

Sin duda este fue un año que dejó huella en la historia de la fortuna arousana, pero ahora los y las participantes esperan con ilusión que este año un nuevo concello se entre con el Gordo o que alguno repita y brinde de nuevo esta Navidad.