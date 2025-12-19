Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa

Mercadona concede una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria a 110.000 empleados

Redacción
19/12/2025 13:13
Trabajadores de Mercadona en un supermercado
Trabajadores de Mercadona en un supermercado
Cedida
El Comité de Dirección de Mercadona ha aprobado una ampliación del período de vacaciones para toda su plantilla, de modo que los 110.000 trabajadores de la compañía pasarán a disfrutar de 37 días de descanso al año, una semana más que en la actualidad. La medida entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y tendrá carácter permanente. 

La ampliación de las vacaciones supondrá un coste anual de 100 millones de euros y forma parte de la evolución del modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, basado en la escucha activa y la mejora continua de las condiciones laborales. Según Mercadona, esta iniciativa busca reforzar el compromiso y la satisfacción de sus equipos, al tiempo que mejora la eficiencia conjunta de la organización. 

A esta medida se suma la decisión de repartir, por segundo año consecutivo, una gratificación extraordinaria de una mensualidad, que se abonará el próximo mes de marzo y que tendrá un impacto económico de 280 millones de euros. Este importe se añadirá a la retribución variable habitual, que puede alcanzar una o dos mensualidades en función de la antigüedad de cada trabajador. 

En total, las medidas aprobadas supondrán un esfuerzo inversor de 380 millones de euros. La compañía subraya que esta apuesta por las personas contribuye a reforzar su competitividad y liderazgo, ya que considera que cuanto mayor es la inversión en los trabajadores, mayor es el retorno obtenido. 

Mercadona respalda esta filosofía con los resultados de 2025, un ejercicio en el que, tras incrementar los salarios del 100 % de la plantilla un 8,5 %, la empresa ha logrado excelentes datos en productividad, eficiencia y mejoras en la gestión. Con estas decisiones, la cadena de supermercados vuelve a situarse como referente en políticas de bienestar y satisfacción laboral dentro del sector.

