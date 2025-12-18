Nueva reunión sin acuerdo en el sector de la conserva

Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio GonzaloSalgado

La negociación del convenio de la conserva continúa en un callejón sin salida tras una nueva reunión en la que no hubo acuerdo, según explican, en un comunicado conjunto, los sindicatos CCOO y UGT. La patronal hizo ya su propuesta salarial en la que, reduciendo la vigencia del convenio a los 4 años, apuesta por una subida del 2,5 por ciento del salario para 2026 y del 2% para el resto de años; con una cláusula al IPC con límites y topes que, apuntan las centrales, "non han concretado".

"Aunque al menos ya empiezan a hacer propuestas (no como en la reunión anterior), desde CCOO y UGT las hemos rechazado totalmente por insuficiente, tanto por la subida salarial como porque no quieren incluir otras mejoras que reivindicamos", apuntan los sindicatos, qeu destacanque la patronal situó la situación en "un escenario de incertidumbre" ante lo que consideran "una híper regulación laboral en los últimos años".

Lo que plantean los sindicatos

CCOO y UGT señalan que no renuncian a un acuerdo, pero que tras un receso y una situación de "casi bloqueo de la mesa" realizaron una propuesta con varios puntos. En primer lugar, la vigencia debe ser "en función de los contenidos"; la subida salarial la colocan en el 5 por ciento anual; reclaman la compensación de los incrementos porcentuales pactados; la creación del concepto Salario Base Mínimo de Convenio (equivalente al SMI más el 2 por ciento, manteniendo las diferencias existentes entre los distintos grupos); el puls de sierra y el de refrigerado tienen que tener una subida salarial adicional a los incrementos porcentuales pactados; reducción de la jornada máxima anual en 16 horas o dos días de asuntos propios; nivel salarial del grupo III para la categoría de carretillero; aumento de licencias médicas, para que se puedan usar en descendientes menores de 16 años y para familiares dependientes y aumento de la bolsa de 20 a 30 horas; adaptación del texto a la legislación vigente en todas las materias.

Los dos sindicatos lamentan que la patronal "no ha querido avanzar mas, excusándose en que trasladarán esta propuesta a su junta directiva". La siguiente reunión será ya el 28 de enero y esperan que "vengan con una propuesta seria si realmente quieren evitar un conflicto laboral".