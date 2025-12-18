Estado del pabellón

La ANPA del Arealonga tuvo que suspender la Fiesta de Navidad debido a las graves goteras que se produjeron en el pabellón del centro durante las intensas lluvias que se registraron a primera hora de la tarde. La asociación denuncia que llevan años reclamando una mejora de estas instalaciones, donde hay goteras que encharcan de forma notable el suelo e impiden su uso.

Explican desde la ANPA que ya se lo comunicaron a la Consellería de Educación y que también lo hizo la dirección del colegio. Esta tarde, las familias tuvieron que limpiar y achicar, pero fue necesario suspender la celebración, precisamente cuando solo quedaban unos minutos para que comenzase. En este caso, y nunca mejor dicho, se aguó la fiesta en el Arealonga.

El pabellón, que comparten con A Lomba y tiene ya bastante años, fue reformado en 2014 después de que incluso tuviesen que suspenderse las clases de Educación Física. Sin embargo, después de la actuación realizada, no tardaron mucho en surgir los problemas.

Inundaciones en O Grove

En Vilagarcía, además, se registraron bolsas de agua en puntos negros, como la Avenida Rosalía de Castro o el barrio de As Bocas. Donde sí se dejó notar con intensidad no solo la lluvia, sino también el viento, fue en O Grove, donde hubo inundaciones a lo largo y ancho del municipio, pero también se desplazaron contenedores varios metros en la zona de O Corgo, en la rotonda de República Argentina y en las inmediaciones de la Casa Consistorial. Además, las bolsas de agua llegaron a alcanzar bastante altura.

Por otra parte, en Meaño se produjo un desprendimiento de un talud de la carretera, por lo que se desplazó hasta la zona personal de la Diputación de Pontevedra.