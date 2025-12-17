Receta | Merluza al horno con salsa de estragón

Receta de merluza con salsa de estragón

Receta de merluza con salsa de estragón

250 gramos de merluza

Tomate en rama

Un paquete de queso crema

200 gramos de patatas

Estragón

Sal, pimienta, harina y aceite

Elaboración

Para empezar, precalentamos el horno a 200 grados. Lavamos muy bien las patatas y, todavía húmedas, les echamos sal y pimienta y las envolvemos en papel de aluminio. Las metemos al horno hasta que estén cocinadas, un tiempo que dependerá del tamaño de la patata, pero puede ir de los 30 minutos hasta la hora.

También en el horno hacemos los tomates en rama. Los ponemos juntos en la bandeja, sin separarlos de la rama, les echamos un poco de aceite y los dejamos cocinar hasta que estén blandos.

Vamos con la merluza. La colocamos en una bandeja de horno con sal y pimienta y la llevamos a cocinar durante unos 15 minutos (será más o menos tiempo dependiendo de lo grandes que sean los trozos).

Y ahora nos ponemos con la salsa, que en este caso tiene como protagonista al estragón, pero que también puede hacerse con perejil, tomillo, romero,... dependiendo del gusto del consumidor o del pescado que se use como principal de la receta.

Para ello, se deshoja la mitad del estragón y se pica finamente. En un bol grande agregamos 100 mililitros de agua y tres cucharadas de aceite de oliva junto con media cucharada de postre de harina. En una sartén se pone el queso crema al fuego y se le añade la mezcla de agua, aceite y harina. Se va removiendo hasta que hierva y se deja en ebullición durante unos minutos, hasta que espese ligeramente. Al final es cuando se le agrega el estragón y sal y pimienta.

Colocamos la merluza en el plato con las patatas y los tomates asados y ponemos por encima la salsa de estragón, y listo para comer.