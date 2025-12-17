Fer Fraga y Carlos Blanco llevan la esencia de Arousa al nuevo filme gallego ‘Rondallas’

Los dos arousanos que forman parte de Rondallas Cedida

'Rondallas', la nueva producción cinematográfica que llegará a los cines el próximo 1 de enero, cuenta con dos actores de Arousa en su elenco. Fer Fraga, natural de Portonovo (Sanxenxo) y conocido por su participación en la serie Rapa o en la película Mala influencia, se une al vilagarciano Carlos Blanco en esta emotiva historia que narra la historia de un pueblo tras el trágico naufragio de un barco pesquero en Galicia.

La película muestra cómo el vecindario, tras el hundimiento, decide retomar la ilusión y formar una rondalla —una agrupación de música tradicional— para competir con pueblos cercanos y mirar hacia el futuro.

El director, Daniel Sánchez Arévalo, y uno de los actores protagonistas, Javier Gutiérrez, asistieron ayer a la presentación del filme en La Revuelta, acompañados por algunos miembros del reparto, entre ellos Fer Fraga y Carlos Blanco.

La noche tuvo un momento inesperado protagonizado por este último. Cuando David Broncano se dirigió al resto del reparto que se encontraba entre el público, Blanco sufrió una caída que no pasó desapercibida y provocó las bromas del presentador. “Uno ha volcado”, comentó.