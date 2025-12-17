Mi cuenta

El PP exige al Gobierno de España que regule los cambios en la Política Pesquera Común

El grupo parlamentario advierte que la nación “a día de hoy carece de un plan operativo" ante la aplicación de Reglamento UE 2023/2842 en próximo 10 de enero

Sandra Rey
17/12/2025 18:30
Imagen de archivo de una embarcación pesquera
Los portavoces del grupo parlamentario del PP, Rosa Quintana y Manuel Ruiz, exigen al Gobierno de España que regule cuanto antes la aplicación del Reglamento UE 2023/2842 en el ámbito marítimo estatal, que entrará en vigor el próximo 10 de enero y afecta a la Política Pesquera Común de la Unión Europea (UE)

Según señalan los populares, la normativa impone nuevas obligaciones de seguimiento, de notificación electrónica, localización, trazabilidad digital y control de actividades pesqueras, advirtiendo que “a día de hoy España carece de un plan operativo que garantice su aplicación y evite importantes consecuencias negativas”, añadiendo que “este atraso supone un grave riesgo para la continuidad de la actividad, la seguridad jurídica y la igualdad competitiva”.

Por ello, desde el grupo parlamentario solicitan al Gobierno central un plan que analice la situación del sector pesquero a la aplicación del reglamento e identificar aquellos segmentos de la flota que no puedan cumplirlos. 

También, que pongan en marcha ayudas que garanticen que ninguna embarcación pueda quedar excluida por la falta de medios económicos o tecnológicos, así como que se establezca un periodo transitorio para evitar sanciones debido a “los incumplimientos por la parálisis burocrática”. 

Finalmente, exigen que se defienda ante la UE un periodo de adaptación para las flotas de pequeña escala en aquellos paises cuya demora en la aplicación se deba a “retrasos administrativos”.

