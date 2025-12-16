La ruptura de la negociación aboca a la conserva a las movilizaciones

Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio GonzaloSalgado

La ruptura de la mesa de negociación de la conserva aboca al sector a las movilizaciones. La reunión convocada para ayer, martes 15, en Madrid, se saldó muy lejos del acuerdo y con una grieta en un diálogo que ya se alarga desde enero. Los tres sindicatos con representación, CCOO, CIG y UGT, acordaron contactar el 18 para valorar un calendario de protestas.

"Afrontábamos este día como el más importante, dado que ya en la reunión anterior advertimos a la patronal de que viniera hoy con una propuesta seria y razonable", explicaban desde CCOO, que señalan que la propuesta que se encontraron, por parte del empresariado, fue "la misma" que en el encuentro anterior.

"A subida salarial que propoñen é do cero por cento", apuntan desde la CIG, que destaca que "o desenvolvemento da reunión en Madrid levounos a ter que dar por esgotada, nestes momentos, a mesa de negociación".

Comisiones explica que lo que la patronal pone sobre la mesa en materia salarial es un convenio con una vigencia de un lustro, en el que cada año el salario suba al IPC real con un incremento a cuenta al inicio, lo que consideran "totalmente insuficiente e inaceptable si lo que queremos son salarios justos y dignos".

Ambos sindicatos, a la espera de conocer la propuesta de UGT, luchan por una subida salarial del 5%, con cláusula al IPC en caso de inflación. "El precio de la vivienda o el alquiler no se tiene en cuenta para el cálculo del IPC y, como sabéis, no para de subir", señala Comisións Obreiras en un comunicado a la plantilla del sector. Pero hay más puntos en debate.

Brecha salarial

Una de las cuestiones más polémicas es la equiparación salarial, ya que fue el motivo por el que CCOO se descolgó del acuerdo anterior, que la CIG sí firmó a cambio de un proceso de revisión técnico que llevase a acabar con la brecha salarial entre categorías feminizadas y masculinizadas y que se plasmase ya en este convenio. "La patronal sigue en sus trece, con su misma propuesta en lo esencial, en la que ni por asomo tiene en consideración la equiparación de los grupos 5 y 6", señalan desde Comisións; mientras que la central nacionalista incide en que lo que pretende la parte empresarial es "mudar todo para que todo quede como está".

Además, otras reclamaciones de la CIG pasan por el cobro de los atrasos tras la publicación del convenio, que cifran en una media de 400 euros. Ambos sindicatos piden también avances en materia de reducción de jornadas o licencias.