Arousa

La CIG también anuncia movilizaciones por el convenio de la conserva si no hay acuerdos

A las puertas de la reunión del día 15 en Madrid, la central sindical no ve muchas posibilidades de que la patronal cambie de postura

Olalla Bouza
10/12/2025 12:39
Asamblea de la conserva de la CIG
Asamblea de la conserva de la CIG en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
La CIG se suma a Comisións Obreiras y anuncia movilizaciones por el convenio de la conserva en el caso, de que no haya acuerdo en la negociación que lleva estancada ya casi un año. A las puertas de la reunión del día 15 en Madrid, la central sindical nacionalista se muestra poco optimista con respecto a un cambio de postura de la patronal.

En la circular que enviaron a los trabajadores explican que todavía no hay una respuesta concreta a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra, como prioritarias: "pechar o traballo realizado ate agora asosobre a clasificación profesional, redución de xornada labor, mellora de permisos e licenzas, entre outras cuestións que afectan a este sector feminizado".

Un momento de la asamblea en el Auditorio

Huelga en la conserva: CCOO ya mueve ficha para enero ante la parálisis de la negociación del convenio

Más información

La CIG rechaza además que las negociaciones sean en Madrid. "Non ten lóxica cando a maior parte do sector está en Galicia", señala el sindicato. Sus propuestas pasan por la finalización y el acuerdo "definitivo" de la nueva clasificación profesional- que incluya un sistema "claro e transparente'-, igualdad retributiva, que se considere el tiempo de descanso del bocadillo como efectivo de trabajo y vacaciones de 31 días laborales.

En la asamblea de delegados que se celebró estos días, hubo un mensaje unánime: "Ou hai acordo ou hai mobilizacións". Ahora, la pelota está en el tejado de la patronal conservera.

