¿Cuánto cuesta morirse en Arousa?: el precio medio asciende hasta los 5.000 euros

Familiares por el Día de Difuntos en el cementerio Mónica Ferreirós

Es un hecho asumido que el encarecimiento afecta a prácticamente todos los aspectos cotidianos de la vida, sin ser el último adiós una excepción. Y es que en la zona de Arousa el coste medio por una defunción asciende ya a los 5.000 euros, cuando el año pasado rondaba sobre los 3.000, siendo el servicio más barato de hasta 4.000 euros y el más caro llegando a los 6.000. Así lo confirman las funerarias de la zona, que explican que, aunque las familias cada vez optan más por servicios más sencillos y rápidos, el aumento de las cremaciones y de los costes en los diferentes complementos han elevado considerablemente el desembolso final.

Según explican los negocios del sector, la existencia o no de un seguro de decesos marca una diferencia considerable. Los asegurados suelen ser quienes menos pagan en el momento de gestionar una defunción, ya que cuentan con una póliza previamente contratada y que, por lo general, suele cubrir los servicios básicos, como el traslado, el velatorio y las flores, entre otros.

Por el contrario, quienes afrontan los gastos por su cuenta propia suelen desembolsar más, pese a que la tendencia de los últimos años muestra una preferencia por la reducción de prestaciones. “Ahora la gente se frena más, porque si se ponen a hacer como era antes, los precios se disparan”, comentan desde Pompas Fúnebres San José, en Caldas.

Algunas funerarias apuntan que esto depende mucho de cada familia, de sus creencias y, cada vez más, del factor generacional. Mientras que los mayores tienden a mantener la tradición y el culto al muerto de manera más conservadora, los jóvenes prefieren agilizar el proceso todo lo posible. “Ahora ya no importa lo que piense la gente. Muchos ya no se visten de luto luego”, señalan desde la funeraria Las Angustias de Sanxenxo.

Aumento de las incineraciones

En esta línea, pese a ser más caras, desde las funerarias advierten una tendencia al alza de las incineraciones. Mientras que en ciudades como Ribeira se debe a la falta de cementerios suficientes y a la despreocupación por comprar nichos, en núcleos más rurales como Meaño, donde la población se mantiene más arraigada al entierro tradicional, desde Filgueira Servicios Funerarios aprecian que las cremaciones empiezan a valorarse cada vez más como una opción.

Independientemente de las prestaciones solicitadas o de la manera de afrontar los costes, un punto en el que todas las funerarias coinciden es en que el traslado del cuerpo es el servicio más caro, pero también el que suele ser más desconocido para las familias. Desde Funeraria Los Dolores, en Ribeira, comentan que “la gente piensa que no es lo que más cuesta, pero trasladar un cuerpo es lo más caro, sobre todo si son desde el extranjero, y cada vez hay más tendencia a viajar”.

En esta línea, en Las Angustias concuerdan con este desconocimiento por parte de los familiares, que muchas veces no tienen en consideración que supone un suplemento y, además, bastante costoso. Por ello, desde las funerarias apuntan que cada vez las aseguradoras se preocupan más porque los usuarios conozcan este factor, que ya se incluye en muchas pólizas de decesos, pero no en todas.

En cuanto a otras situaciones que se dan por desconocimiento, desde Pompas Fúnebres de Arousa, en Vilagarcía, señalan que tienen vivido ocasiones en que las familias piensan que su seguro cubre el 100% de los servicios solicitados y después resultar que no. Es decir, han tenido casos en que las pólizas tan solo cubrían hasta 3.000 euros y después encontrarse con gastos que ascienden hasta los 5.000. “Pero eso son cuestiones que deben gestionar con las compañías, no con las funerarias”, apuntan.

Un proceso más efímero

Este factor económico ligado a al cambio generacional está provocando que el último adiós a los seres queridos se convierta en un proceso cada vez más efímero. Así, las defunciones se están desvinculando cada vez más del factor religioso y mismo la estancia en los tanatorios se ha reducido a las 12 horas.