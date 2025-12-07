Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Arousa participa en un proyecto piloto para reducir el uso de pantallas e impulsar el deporte entre los jóvenes

Las consellerías de Sanidade y Presidencia y la Fundación Galega contra o Narcotráfico firmaron un convenio

Olalla Bouza
07/12/2025 16:35
Firma del convenio
Firma del convenio
Xunta
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La Xunta de Galicia y la Fundación Galega contra o Narcotráfico firmaron un convenio que busca impulsar el deporte entre los más jóvenes, reducir el uso de las pantallas y el tiempo en las redes sociales así como detectar posibles adicciones a videojuegos. El pionero programa se pondrá en marcha en los concellos arousanos de Cambados, Ribeira y Vilagarcía, además de en el de A Estrada. En cada una de estas localidades, explican desde la administración autonómica, se seleccionarán tres clubs deportivos de fútbol, baloncesto y gimnasia, con la previsión de llegar a medio millar de niños y niñas de categoría infantil.

Los conselleiros de Sanidade y Presidencia, Antonio Gómez y Diego Calvo, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro, firmaron el convenio para la puesta en marcha de ‘Adestrar sen pantallas, gañar en saúde’, que se centra en el desarrollo de competencias emocionales y relacionales, en los riesgos asociados al uso abusivo de las pantallas, así como en las estrategias para la promoción del bienestar digital.

Así se pondrá en marcha

También implicará a las familias, para tratar de que la comunidad tome conciencia y fomentar la práctica deportiva y física, como alternativa de ocio saludable y desarrollo integral, a través de personas entrenadoras formadas de forma específica. La Consellería de Sanidade financiará la implantación de la fase piloto con 22.000 euros, además de facilitar información sobre recursos, medios y programas específicos; Presidencia, por su parte, cooperará a través da Escola Galega do Deporte en la formación de entrenadores e impulsará la adhesión de las entidades, así como coordinará las actividades. Los materiales didácticos y la formación sobre el programa serán desarrollados por la FGcN, en colaboración con el departamento de Psicoloxía Social de la USC. Una primera fase de este proyecto, destinada a mayores de 60 años, ya se implantó en más de una veintena de concellos gallegos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Entrada a la Comisaría

Reconocen el derecho de una policía de Vilagarcía a cobrar indemnización por el uso de su ropa en funciones sin uniforme
Olalla Bouza
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja

El PP de Vilagarcía califica de "burla" que el gobierno local presuma de subir en 144 habitantes
Olalla Bouza
El Arosa juvenil cayó en A Grela ante un Montañeros que le iguala en la tabla

El Arosa juvenil perdonó en la primera parte y lo pagó caro en la segunda, 3-0
Redacción
Arosa y Compostela no se ven las caras desde la temporada 2021-2022 en Segunda RFEF

Compostela vs Arosa: el partido más esperado
Gonzalo Sánchez