Arousa participa en un proyecto piloto para reducir el uso de pantallas e impulsar el deporte entre los jóvenes

Firma del convenio Xunta

La Xunta de Galicia y la Fundación Galega contra o Narcotráfico firmaron un convenio que busca impulsar el deporte entre los más jóvenes, reducir el uso de las pantallas y el tiempo en las redes sociales así como detectar posibles adicciones a videojuegos. El pionero programa se pondrá en marcha en los concellos arousanos de Cambados, Ribeira y Vilagarcía, además de en el de A Estrada. En cada una de estas localidades, explican desde la administración autonómica, se seleccionarán tres clubs deportivos de fútbol, baloncesto y gimnasia, con la previsión de llegar a medio millar de niños y niñas de categoría infantil.

Los conselleiros de Sanidade y Presidencia, Antonio Gómez y Diego Calvo, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro, firmaron el convenio para la puesta en marcha de ‘Adestrar sen pantallas, gañar en saúde’, que se centra en el desarrollo de competencias emocionales y relacionales, en los riesgos asociados al uso abusivo de las pantallas, así como en las estrategias para la promoción del bienestar digital.

Así se pondrá en marcha

También implicará a las familias, para tratar de que la comunidad tome conciencia y fomentar la práctica deportiva y física, como alternativa de ocio saludable y desarrollo integral, a través de personas entrenadoras formadas de forma específica. La Consellería de Sanidade financiará la implantación de la fase piloto con 22.000 euros, además de facilitar información sobre recursos, medios y programas específicos; Presidencia, por su parte, cooperará a través da Escola Galega do Deporte en la formación de entrenadores e impulsará la adhesión de las entidades, así como coordinará las actividades. Los materiales didácticos y la formación sobre el programa serán desarrollados por la FGcN, en colaboración con el departamento de Psicoloxía Social de la USC. Una primera fase de este proyecto, destinada a mayores de 60 años, ya se implantó en más de una veintena de concellos gallegos.