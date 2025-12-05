A mellora da contorna da Torre será unha realidade na primeira metade de 2026
O 28 de octubre rematou o prazo de presentación das ofertas e Turismo de Galicia adxudicará as obras este mes
A contorna da Torre de Hércules amosará unha imaxe renovada na primeira metade do próximo ano. As actuacións da Xunta para mellorar este ámbito avanzan a bo ritmo e despois de que o 28 de outubro rematase o prazo para que as empresas presentasen as súas propostas, antes de que remate este mes adxudicaranse as obras.
Os traballos inclúen a mellora da contorna do emblemático faro coruñés e a posta en valor dos xacementos arqueolóxicos no interior deste ben. Principalmente, a rehabilitación de espazos de uso turístico e melloras de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética.
As obras saíron a licitación repartidas en catro lotes, que dan resposta a diferentes necesidades. O primeiro deles inclúe unha escavación que complete os traballos realizados nos anos 90 co obxecto de ampliar o coñecemento da Torre. Tamén a escavación dos desprendementos que non se escavaron naquelas datas e algún outro doutros niveis que facilitan a comprensión do conxunto.
Será a primeira escavación nesta zona desde o ano 1992 e o obxectivo é mellorar a conservación do material que forma parte das estructuras medievais e evitar así que o xacemento se siga degradando.
Outra parte da actuación é a renovación das instalacións existentes da iluminación ornamental da Torre de Hércules para mellorar a eficiencia enerxética da instalación. Unha terceira supón a realización de traballos de mantemento de elementos estruturais na zona de visitas arqueolóxicas que se deterioraron por distintos motivos ambientais e falta de atención.
Finalmente, o cuarto lote está destinado o acondicionamento do sendeiro que circunvala a Torre de Hércules, nunha contorna cun importante valor ecolóxico grazas á súa abundante biodiversidade. Con esta actuación Turismo de Galicia aspira a facer este espazo máis accesible, seguro e duradeiro.
A Administración autonómica inviste nas obras de mellora da contorna da Torre de Hércules, declarado Ben de Interese Cultural, un total de 930.776,16 euros.
Posta en valor
Esta actuación está cofinanciada pola Unión Europea a través do plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que inclúe o Plan Xacobeo Next Generation deseñado pola Xunta, e ten como finalidade conservar os bens de interese cultural da comunidade e incentivar o seu aproveitamento social e turístico. En concreto, a Xunta xestiona máis de 22,7 millóns de euros na mellora de unha decena de BIC galegos.
En palabras do director de Turismo, Xosé Merelles, grazas as obras, “incrementaremos aínda máis o valor turístico deste monumentos, mellorando a capacidade que o patrimonio histórico e cultural galego ten para atraer visitantes en todo o territorio”. As actuacións que se están a realizar nestes BIC consisten sobre todo na rehabilitación de espazos de uso turístico e melloras de eficiencia enerxética.