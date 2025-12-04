La pensión media de los jubilados en Arousa no alcanza los 1.200 euros

Las pensiones de jubilación en Arousa no llegan a los 1.200 euros Gonzalo Salgado

Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) señalan que la pensión media de la población jubilada en Arousa no llega a los 1.200 euros, en concreto, la cifra exacta es de 1.127,72. Estos números, hacen referencia al año 2024, último analizado por el instituto.

La diferencia entre el municipio que registra la cuantía mayor, que es A Pobra, y aquel que presenta el número inferior, Meaño, es de más de 250 euros. Así, un jubilado poblense, de media, cobra al mes 1.283,86 euros y, sin embargo, los que viven en Meaño reciben la cuantía de 1.001,61 euros.

Comarcas

Los datos por comarcas son muy dispares. Así, la media de pensión en O Salnés asciende a 1.111,76 euros y la diferencia entre los municipios que la conforman es poco más de doscientos euros. El listado lo encabeza Vilagarcía, lugar en el que las personas jubiladas cobran unos 1.233 euros, los siguientes municipios que aparecen son O Grove y Sanxenxo, con 1.144,33 y 1.099,28 euros, respectivamente. Meis se encuentra en la cuarta posición con un total de 1.069,36 euros.

Los siguientes en la lista son las localidades de Ribadumia y Cambados que presentan una media muy similar, así mientras en la primera la cifra asciende a 1.020,76 euros, en la capital del albariño esta cantidad solo es siete céntimos menor y marca un total de 1.020,69 euros.

Las tres últimas posiciones de los concellos salinienses que registran una pensión más baja para los jubilados son Vilanova, A Illa y Meaño con 1.010,21, 1003,76 y 1.001,61 euros, respectivamente. Este último municipio es, tanto el que menos cobra de O Salnés como de todas las localidades que conforman Arousa.

Por su parte, en la comarca de O Barbanza se encuentra el municipio en el que los jubilados, de media, cobran una mayor cuantía, A Pobra, que supera los 1.280 euros. Le sigue, muy de cerca la pensión media en Ribeira, lugar que registró en el año 2024, los 1.266,24 euros. Por último en Boiro la cantidad queda muy próxima a los 1.100 euros (1.099,58) y en Rianxo la cifra es de 1.042,10. La media entre las cuatro localidades expone un resultado de 1.177,9 euros, superando incluso en poco más de cincuenta euros la media de todos los concellos arousanos.

En la zona de Ulla-Umia los jubilados que más cobran viven en Pontecesures, localidad en la que la cifra alcanza los 1.252,83 euros. Completan las tres primeras posiciones del listado los concellos de Catoira y de Caldas de Reis, con 1.173,33 euros y 1.111,62 euros cada uno.

La media en O Barbanza supera al conjunto de Arousa Gonzalo Salgado

El ránking continúa con Valga, localidad en la que la media registra 1.087,80 euros y Portas, punto en el que solo son dos euros menos, llegando a los 1.085,52 euros. Las últimas posiciones, en este caso, son para las pensiones medias que se registran en Cuntis y Moraña con 1.017 y 1.013,96 euros respectivamente. Atendiendo a estos datos, las personas pensionistas que viven en estos concellos no llegan a cobrar, de media, 1.100 euros y la cuantía que perciben al mes se estanca en los 1.093,44.

Galicia

El IGE, por otro lado, señala que la pensión media en Galicia es superior que la de Arousa y alcanza los 1.236,50 euros. En la comunidad, el ránking de localidades que registran las mayores cuantías lo encabeza As Pontes de García Rodríguez, lugar en el que la cifra supera los 1.800 euros. Otras de las ciudades en las que las pensiones de jubilación son más altas son Ferrol (1.542,88), A Coruña (1.489,52), Santiago de Compostela (1.448,82) o Vigo (1.459,05).

Por su parte los puntos gallegos en los que la cuantía es menor se registran, sobre todo, en la provincia de Ourense, en zonas como A Limia, O Carballiño o Terra de Celanova. En estos lugares, según el IGE, hay jubilados que cuentan con mensualidades que no llegan, de media, a los 900 euros, este es el caso de las personas que viven, por ejemplo, en O Irixo (854), Beariz (893) o Baltar (821). Con una cuantía de poco más de 900 euros están, entre otros, Abadín, Gomesende, Castrelo do Val, Vilardevós o Paradela.

Población

La población jubilada en Arousa, como en el resto de municipios de Galicia y también de España, va en aumento. Así, los datos del 2024 del IGE señalan que en esta zona viven un total de 51.768 personas que reciben una pensión y, en total, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en ese mismo año señalaba que este conjunto de municipios sumaban 209.828 habitantes. De estas cifras se extrae que el 24,67% de las personas son jubiladas.

Por comarcas los datos son muy similares. En O Salnés, por ejemplo, los datos son: 26.244 personas con una jubilación y 110.720 vecinos, lo que supone que un 23,7% se encuentran cobrando esta prestación. En O Barbanza el número de jubilados son 16.955 y el total de habitantes asciende a más de 66.000, lo que se traduce en que un 25,6% de la población se encuentran en este estado. Por último, entre los siete municipios que conforman Ulla-Umia se suman 33.047 vecinos y, de ellos, según el IGE, 8.569 son jubilados, por tanto el porcentaje asciende a 25,9%.

Según la tendencia, se espera que los próximos años el porcentaje de jubilados en los municipios aumente más