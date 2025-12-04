La PDRA y Ulloa Viva convocan una manifestación para llevar el Bosque Atlántico a la Praza do Obradoiro contra Altri y la Mina de Touro

Las plataformas convocantes de la protesta Cedida

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, el sector del mar y Ulloa Viva llaman a la ciudadanía a participar en la movilización que tendrá lugar el 14 de diciembre en Santiago de Compostela. “Haberá un bosque galego na Praza do Obradoiro”, explicaron los convocantes de una marcha que saldrá de la Alameda. Xaquín Rubido, portavoz de la PDRA, alertó de que la macrocelulosa Altri en Palas de Rei sería “a pena capital” para la Ría de Arousa que, recordó, se encuentra ya en una situación “moi dura” y con una “pasividade dolosa por parte da Xunta”, que se agravaría con una empresa que tienen, dice, “unha contaminación de 65 toneladas diarias de produtos químicos”. Sobre la Mina de Touro, incidieron en que, aunque está cerrada, produce residuos que llegan a la Ría, por lo que llaman a la movilización “urxente”.