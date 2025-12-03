Un viaje al pasado: la IA devuelve el color y el movimiento a la Vilagarcía de hace más de un siglo

Imágenes de la Vilagarcía más antigua Cedida

La Vilagarcía de hace más de 100 años vuelve a cobrar vida en un sorprendente vídeo de diez minutos que rescata la memoria histórica del municipio. La pieza, realizada por el vilagarciano Daviz Morales, reúne decenas de fotografías antiguas recuperadas de Internet, posteriormente coloreadas, restauradas y animadas gracias a la Inteligencia Artificial (IA). El resultado es un recorrido visual que permite “visitar” espacios desaparecidos o transformados por completo.

Entre las localizaciones que se muestran se encuentra O Castro, la plaza Pescadería, el antiguo barrio Prosperidad —hoy Rosalía de Castro—, la playa de A Compostela, O Ramal, e incluso el antiguo Balneario La Concha de Arosa, así como otros rincones que forman parte del recuerdo de muchos vilagarcianos.

Morales es también autor de la pieza música que acompaña al montaje y que refuerza el carácter emocional de este viaje al pasado.