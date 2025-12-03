Un empresario de Vilagarcía encuentra la chispa del amor en ‘First Dates’

José Luis, el vilagarciano que buscó el amor en First Dates Cedida

Los vilagarcianos también buscan encontrar el amor y así lo dejó claro José Luis, un empresario de 83 años de Vilagarcía de Arousa que viajó hasta Madrid para participar en el popular programa de primeras citas 'First Dates' decidido a encontrar una nueva oportunidad en el amor.

"Yo vivo en Vilagarcía, al lado de la playa", contaba orgulloso durante su presentación. Tras 60 años al frente de su empresa de excavaciones y transportes en Arousa, que se encuentra en proceso de cierre este año, reconocía que son muchos los vecinos que aún recurren a sus servicios. “Hay gente que nos conoce y nos solicita para algunas cosas”, explicaba.

Ahora Jose Luis parece que centra sus esfuerzos en encontrar el amor y en esta ocasión lo hizo con su cita Geni, una costurera de A Coruña, ante quien José Luis mostró su lado más entrañable. La conexión entre ambos fue inmediata y ella no dudó en afirmar que no le "importaría coger el coche e ir a verlo".

El encuentro acabó de la mejor manera: José Luis y Geni abandonaron el restaurante de la mano, dejando claro que el amor triunfó en esta primera cita.