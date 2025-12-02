O Salnés ralentiza su crecimiento población y solo suma 62 habitantes en el último año

Los municipios arousanos, cada vez más envejecidos, ven su crecimiento demográfico ralentizado Mónica Ferreirós

La comarca de O Salnés sufre un importante frenazo en su crecimiento poblacional, según los primeros resultados del Censo Anual de 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de forma que apenas suma 62 personas más censadas con respecto a 2024 cuando había aumentado 241 y se contabilizaban 110.720 habitantes.

Y ello pese a que un total de ocho de los veinte concellos que conforman las comarcas de la Ría de Arousa ganaron población en el año 2024. Así, en O Salnés son solo tres los ayuntamientos que aumentan sus habitantes. Según estas cifras, a 1 de enero, Vilagarcía pasa de los 37.831 personas censadas a las 37.975, rozando ya la cifra de las 38.000, aunque insuficientes para recuperar el puesto de la novena ciudad de Galicia en ciudadanos, que es ahora de Oleiros, con un crecimiento demográfico más rápido que el de la capital arousana que, sin embargo, es el que más habitantes gana en la comarca —144—.

Le sigue de cerca Sanxenxo, también con datos positivos a nivel demográfico y tocando ya con los dedos el objetivo de los 18.000 censados. En su caso se queda con 17.990 y 92 habitantes más. Completan los municipios que crecen en población Cambados, que alcanza las 13.863 personas tras sumar a 29.

El resto de las localidades salinienses, por el contrario, pierden peso poblacional siguiendo una tendencia demográfica que es común a todo Galicia. A Illa se aleja un poco más de la barrera de los 5.000 y registra 4.813 habitantes, cuarenta menos que en 2024. A Meis también le queda lejos esa cifra y sigue perdiendo población, quedándose en 4.682 vecinos, 26 menos que el año pasado. Meaño todavía supera esta cifra, con 5.235, aunque son 29 menos que en 2024. Ribadumia también baja desde los 5.208 habitantes a un total de 5.171. Por último, en Vilanova pierde también medio centenar de vecinos, hasta los 10.182 y O Grove baja ligeramente hasta los 10.877, nueve menos.

En el total de O Salnés, no obstante, la población crece de 110.720 a 110.788, con un incremento de, apenas, 68 habitantes, aunque es el mayor de los registrados en Arousa.

Saldo negativo en O Barbanza

En el otro extremo de la Ría solo Ribeira aumenta población. Así, la ciudad pasa de los 27.030 vecinos a los 27.110, mientras que el resto de municipios pierden población. Boiro se queda en 18.958 (cuarenta menos), A Pobra en 9.122 (59 menos) y Rianxo en 10.755 (cuatro menos).

Por su parte, Ulla-Umia rompe la tendencia en el rural y también suma ligeramente su población con respecto a 2024, con incrementos registrados en Caldas de Reis (9.631), Catoira (3.275), Moraña (4.139) y Valga (5.780). En la otra cara de la moneda están Portas (2.753), Cesures (3.073) y Cuntis (4.450).

Despunte de la población extranjera

Un crecimiento poblacional en las comarcas arousanas —aunque discreto— que se explica en gran medida al aumento de la población extranjera residente en la Ría, que suple las carencias en natalidad y el éxodo de las zonas rurales. Así, los migrantes aumentaron en los municipios arousanos en un 11,14% con respecto a 2024 y son ya 8.973 los censados frente a los 8.073 que había hace un año. En una de las ciudades de mayor crecimiento, en Vilagarcía, se puede explicar también este aumento por el aumento de esta población, que sufrió un crecimiento de un 9,79% en el pasado ejercicio, acumulando ya 2.287 vecinos extranjeros.