Diario de Arousa

Opmega trabaja en una línea propia de congelados para lanzarla en 2026

La organización de productores aprobaba hace meses el proyecto de una marca de conservas

Fátima Frieiro
01/12/2025 00:35
Bateas
 Bateas en la Ría de Arousa
G. Salgado
La Organización de Productores de Mexillón (Opmega) continúa con su objetivo de ser referente en el sector. De hecho, y de cara al próximo año 2026, la asociación de bateeiros prepara el lanzamiento de una línea de congelados con marca propia, que se sumaría a la ya anunciada por este medio hace unos meses de conserva. Productos que, en todo caso, utilizarán el producto que se extrae de las bateas y que defienden el mejillón gallego como el más versátil y el de mayor calidad. La decisión se le comunicó en la última asamblea a los socios de la entidad que preside Ricardo Herbón y desde Opmega ya tienen la maquinaria en marcha para hacer esta propuesta una realidad cuanto antes.

Tanto con la línea de congelados como con la de conservas Opmega da un salto cualitativo y va más allá de ser únicamente una organización de productores.

Reivindicar el producto

La entidad bateeira busca reivindicar la presencia del que es, sin duda, la joya de las rías gallegas y – en particular– de la Ría de Arousa. De hecho la organización de productores está presente en todas las ferias para promocionar –sobre todo a través de showcooking– el mejillón gallego. De esta forma vende al versatilidad del producto y la posibilidad de que el mercado sepa que este se puede consumir tanto en fresco como en otras variedades culinarias.

Opmega prepara el lanzamiento de una marca propia de conservas

Más información

Tanto con la línea de conservas como ahora con la línea de congelados de marca propia Opmega competirá con otras marcas ya consolidadas en el mercado y seguirá creciendo a la hora de llevar al mejillón a diferentes partes del mundo y promocionarlo a todos los niveles. Dos patas, la de la promoción y comercialización, que hace tiempo que van en consonancia con la identidad de la organización de productores.

Instalaciones en Carril

Por otra parte Opmega ya está a nada de hacerse de forma oficial con la nave de la antigua Opel, ubicado en la zona del alto de A Rosa (en Carril). La organización de productores estaba pendiente de unas cuestiones burocráticas que ya se han resuelto, por lo que las instalaciones pronto pasarán a convertirse en la sede de la entidad. Esta se hizo con este inmueble, cerrado durante años, en una subasta pública.

