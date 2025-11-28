Mi cuenta

Diario de Arousa

Arousa 

La RAG y la Fundación Barrié buscan la palabra del año 2025

Una iniciativa para poner en valor la lengua gallega y que este año podría estar representada por un concepto arousano

Fátima Pérez
28/11/2025 17:10
Labores de marisqueo en este gran banco vilanovés, en una imagen de archivo
Labores de marisqueo en Arousa
Gonzalo Salgado
La Real Academia Galega (RAG) y la Fundación Barrié están buscando la Palabra do Ano 2025 e invitan a la ciudadanía a proponer ese término que mejor defina el año. El plazo para enviar propuestas finaliza el próximo 1 de diciembre. 

Cibercarracho (2023), cantareira (2024), comadre (2022), Tanxugueiras  (2021) o sentidiño (2019), fueron algunos de los últimos conceptos reconocidos por esta iniciativa. Palabras que reflejaron tendencias sociales, culturales y lingüísticas del momento, ya que según explican desde la organización, “escoller unha Palabra do Ano significa tomar conciencia do valor da lingua e do que designan as palabras que eliximos e creamos”.

Cuando finalice esta primera fase, la votación final entre las palabras propuestas se desarrollará del 3 al 21 de diciembre.

La comarca de Arousa cuenta sin duda con un vocabulario rico en expresiones propias muy ligadas a su cultura mariñeira y popular, por lo que un "arousanismo" podría representar al conjunto de Galicia en esta edición de la Palabra do Ano.

