Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

La marea roja empieza a dar tregua y permite abrir polígonos en Vigo con Arousa cerrada

Fátima Frieiro
28/11/2025 16:05
En el Intecmar se realiza un seguimiento constante
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La marea roja por toxina lipofílica que afecta a la costa gallega desde octubre ha empezado a dar una tregua a la extracción del mejillón y este viernes han reabierto tres polígonos de bateas en Redondela, en la ría de Vigo. En total, están activos para la extracción de mejillón cinco de los 52 polígonos de bateas de Galicia: los tres reabiertos este viernes, el de Sada 2, en la ría de Ares-Betanzos, y el de Camariñas, según los últimos datos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).

Se trata de las primeras reaperturas desde el inicio del episodio, lo que “permite divisar su remisión”, ha señalado en una nota de prensa la Consellería do Mar, de la que depende el Intecmar.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el encuentro

Acuerdo entre el sector bateeiro y la Xunta para aplazar a enero la campaña de la mejilla

Más información

En los tres polígonos reabiertos se aplica el plan de actuación tipo D, que implica que se levanta la prohibición de extracción “pero todavía existe toxicidad residual”, recoge la página web del Intecmar.

El episodio actual de marea roja se debe a la presencia simultánea de tres especies de fitoplancton tóxico, una de ellas la ‘dinophysis acuta’, que tiene un tamaño mayor y, por tanto, más capacidad de producir toxinas.

En todo caso la Ría de Arousa sigue por completo cerrada a la extracción, lo que ha provocado preocupación en organizaciones de productores como son Opmega. Hasta hace unos días quedaba operativo un polígono de bateas en Vilagarcía, pero la marea ha avanzado imparable para obligar a cerrar la producción en la que es la ría con más bateas de toda Galicia.

Cabe recordar que el Intecmar presta un servicio de seguimiento contante a la producción marítima y con avisos directos al sector.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La campaña fue presentada esta mañana en las instalaciones de la plaza de abastos pobrense

A Pobra sorteará vales de compra de los productos de las cenas de Nochebuena y Nochevieja entre los clientes de la plaza de abastos
Chechu López
Vicente Mariño, Juana Brión y Fernando Abraldes visitaron el patrullero 'Tabarca' de La Armada Española con el comandante José Enrique Delgado de guía

Unos 160 alumnos de los colegios de Frións, Artes y Castiñeiras visitan el patrullero 'Tabarca' durante su escala en el muelle de Ribeira
Chechu López
La Cámara organizó en el Mercado de Abastos una fiesta con música y premios

Un centenar de comerciantes reciben formación en redes y contenido digital: “Hai que estar, é o futuro”
Fátima Frieiro
Imagen del parque infantil de A Xunqueira, que abrió sus puertas tras la renovación

Nuevos juegos, más diversión: el parque infantil de A Xunqueira ya está terminado
Fátima Frieiro