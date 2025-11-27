Mar autoriza la reapertura de los bancos marisqueros de Boiro, A Pobra y parte de Ribeira

Marisco en un banco de la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), con sede en Vilaxoán y dependiente de la Consellería do Mar, acaba de reabrir las zonas de producción de moluscos infaunales ARO III y ARO IV, correspondientes con los municipios arousanos de Boiro, A Pobra y Ribeira, así como otra en Baiona. La decisión fue tomada una vez analizados los resultados de los últimos muestreos, que señalan la remisión del episodio de toxinas lipofílicas (diarreica), que mantenían prohibida la actividad extractiva en estas áreas.

Con esta medida, en la actualidad ya permanecen abiertos casi todos los bancos marisqueros de la Ría de Arousa, salvo la correspondiente a la parte más externa. En el resto de Galicia, permanecen cerradas la mitad de las zonas productivas de la Ría de Vigo así como todas las de la de Pontevedra.

Posibles cambios en los próximos días

En lo que respecta a los polígonos de bateas, por el momento no hay cambios y se mantienen los cierres vigentes. Sin embargo, los últimos muestreos reflejan una remisión del actual episodio por biotoxinas y abren la puerta a posibles recuperaciones de actividad en polígonos de viveros flotantes en Arousa en los próximos días

La Consellería do Mar pone en valor el trabajo de control y vigilancia que realiza el Intecmar, un centro referente a nivel europeo, y su servicio de avisos rápidos que "permite informar dun xeito áxil e efectivo ao sector dos cambios detectados nas zonas produtivas". Son alrededor de 80.000 los análisis que se realizan al año desde el centro vilaxoanés, es decir, unos 380 al día; además de 6.000 informes y el envío de más de 20.000 notificaciones