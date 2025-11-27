Black Friday en Arousa: duda y presión en el pequeño comercio

Los escaparates de las grandes cadenas ya anuncian sus descuentos Mónica Ferreirós

Mientras en las ciudades el Black Friday sirve para avivar la campaña navideña, en los pequeños concellos la realidad es otra. En muchos municipios de Arousa esta fecha se vive con mucha falta de decisión entre la necesidad de mantener las ventas y la imposibilidad de competir con los grandes descuentos. El resultado: una campaña que genera dudas y, en muchos casos, se percibe como una amenaza para el comercio local.

La asociación de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, no incluye esta fecha en su calendario, ya que tiene claro que el Black Friday aumenta las ventas en las grandes superficies y supone una estocada para el pequeño comercio, según explica la presidenta, Rocío Louzán.

Desde Zona Centro, en Cambados, tampoco apuestan por el Black a nivel conjunto, sino por sus propias campañas locales. Sin embargo asegura su presidente, Juan Rey, que individualmente hay alguno que decide aplicar pequeños descuentos.

“Se estamos seguido facendo descontos isto machaca moito ás tendas, por iso escapan do Black” Rafael García, gerente de Centro Comercial Aberto Caldas

En O Barbanza la perspectiva es otra ya que las asociaciones si utilizan el concepto Black Friday para sus campañas locales tratando de no perjudicar al comercio de proximidad en estas fechas. Así, en Ribeira optan por un sorteo de 500 euros en vales de compra mientras que en Boiro impulsan una promoción bajo el lema ‘Creando comunidade, mercando local’.

Pero esta iniciativa no funciona del mismo modo en toda la comarca. El gerente de Centro Comercial Aberto Caldas, Rafael García, asegura que este año “non se ve ambiente de Black Friday” y explica que en el municipio la campaña pasa algo desapercibida. “Algún comercio están facendo rebaixa, pero moitos nin poñen nin carteis”, apunta.

El problema parece ser que aplicar descuentos en estas fechas, justo antes de la Navidad, es complicado ya que diciembre es un mes crucial para sostener la rentabilidad de todo el año. “Estamos en navidades e se estamos seguido facendo descontos machaca moito ás tendas, entón claro os negocios soen escapar do Black”, explica el gerente.

Por su parte, García asegura que en las grandes ciudades esta campaña de descuentos sí puede funcionar, pero en Caldas optan por otras opciones para dinamizar el comercio sin necesidad de recurrir a rebajas “agresivas” como el Bono Caldas que se podrá utilizar durante todo el mes de diciembre.

“Ahora tengo productos para Navidad, si pusiera rebajas fastidiaría las ventas del mes de diciembre” Propietaria de la Mercería Luisa, en Catoira

Aunque este año no hay una campaña contra el Black Friday, como sí hubo en otras ocasiones, muchos negocios parecen tener claro que “se sempre traballas con descontos ao final acabas pechando”.

En la Mercería Luisa, en Catoira, la dueña admite que cada año se plantea si sumarse o no al Black Friday. De momento, continúa sin hacerlo porque esta campaña impacta negativamente en muchos de sus productos como pueden ser pijamas o ropa para la temporada de invierno.

“No hago descuentos pero me lo estoy planteando. Ahora tengo productos enfocados a la Navidad y si pusiera ahora la rebaja fastidiaría las ventas del mes de diciembre”, explica la propietaria, pero también se ha dado cuenta que muchos clientes se enfocan en zonas donde sí se aplican promociones “entonces me veo con menos gente estos días y de ahí mis dudas”.

Además, también tiene claro que el mes de diciembre suele ser un buen mes para cubrir facturas y gastos, porque las ventas suben, pero si todos los locales comienzan a aplicarlos “nos fastidian”. Aun así, busca fórmulas propias para atraer público sin entrar en la dinámica del descuento. “A modo de gancho bordo el nombre en algunas de mis piezas para ofrecer algo más personalizado”, explica la Mercería Luisa.

Iniciativa de la Diputación

La Mercería Luisa forma parte además de la plataforma Move, un programa impulsado por el Diputación de Pontevedra para visibilizar y modernizar el pequeño comercio local de 19 concellos de la provincia, entre ellos Cuntis, Meis, Pontecesures, A Illa, Catoira, Moraña o Portas.

La idea es que los comerciantes y hosteleros adheridos estrechen vínculos con otros productores y proveedores locales. “Es un programa que une a los comercios. Así recomendamos otros negocios para no pisarnos y ayudarnos”, explica la propietaria de la mercería.

En Cuntis también hay disparidad de opiniones entre los que se niegan a sucumbir a esta campaña de marketing y los que “por presión” deciden rebajar aunque sea un 10% sus productos.

Un detalle como atractivo

O Rincón das Burgas es una pequeña tienda de ropa en el centro de Cuntis que tiene clara su apuesta para captar clientes y no pasa por el Black Friday. “O comercio local é moi cercano, entón nos facémoslle sempre un detalle ao cliente, pero o desconto non nos vai”, explican. Además, como también comentaban desde los comercios de Caldas, el problema no es el descuento, sino lo que provoca después. “As perdas non se notan nestes días, nótanse despois en Nadal porque os clientes xa mercaron”, apunta.

Parece que se trata además de una campaña que no solo divide al comercio, sino que también divide al público, ya que “hai xente que entende a nosa postura, pero hai outros que van como borregos aos descontos”, comenta la cuntiense.

Sin embargo, a pocos metros de este local, Calzados Reboredo adopta una postura totalmente contraria. A él la presión lo ha llevado ya hace unos años a unirse a las promociones. “Unímonos hai dous ou tres anos pola presión de outros negocios, pero non por rentabilidade”, explica.

Insiste en que realmente no perciben más ventas en estos días, por lo que el beneficio es prácticamente nulo. “Non temos uns márgenes de ganancias tan altos como as grandes empresas, por iso non nos podemos permitir poñer unha semana enteira de rebaixas”, aclara.

Con todo, aunque no hay unanimidad comercial a la hora de aplicar descuentos, en la comarca sí tienen claro que esta campaña es perjudicial para el comercio de proximidad, ya que se trata de un modelo diseñado para grandes cadenas y grandes ciudades. Por ello para muchos negocios locales, lo que realmente funciona son las campañas propias y el trato personalizado. El Black Friday, en cambio, genera dudas y el riesgo de debilitar uno de los meses más importantes del año a nivel de compra.