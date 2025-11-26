Acuerdo entre el sector bateeiro y la Xunta para aplazar a enero la campaña de la mejilla

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el encuentro Xunta

La Consellería do Mar y el sector bateeiro alcanzaron un acuerdo para retrasar el inicio de la campaña de la mejilla durante un mes, hasta principios de enero. Salió adelante, así, la propuesta del departamento que dirige Marta Villaverde- que presidió el encuentro- y que estaba avalada por datos técnicos y científicos. También estuvo presente el director del Centro de Investigacións Mariñas, Carlos Gabín, que fue precisamente el que expuso los datos biológicos recopilados por el proyecto Apromex, que revelan una escasez de recurso y un tamaño que recomienda adoptar esta medida.

Algo que compartieron, señalan desde la administración autonómica, los representantes del sector que forman parte de la Comisión do Mexillón, organismo donde se abordó esta decisión. Una medida que, puso en valor Villaverde, “sae do consenso entre a administración, os científicos e o sector e vela pola sostibilidade dun recurso tan importante para Galicia”. El objetivo, apuntan desde la Consellería do Mar, es que el sector miticultor gallego sea capaz de abastecerse con la cantidad de mejilla suficiente para garantizar una campaña “axeitada”.

Expansión de la marea roja

En la reunión también se abordó la evolución del actual episodio de biotoxinas. Y es que la marea roja se ha extendido a casi la totalidad de polígonos de bateas de Galicia, de forma que solo se puede extraer mejillón en dos de los 52 existentes en Galicia. El Intecmar decretó el cierre de otros dos polígonos en las rías de Arousa y Ares-Betanzos. En concreto, solo quedan abiertos un polígono en Ares y otro en Camariñas (que volvió a la actividad esta semana). El cierre generalizado de bateas de mejillón se debe a la propagación de la toxina lipofílica (diarreica). La Consellería do Mar busca consensuar con el sector bateeiro medidas de gestión que permitan mantener la producción en los polígonos cerrados, hasta su reapertura. Marta Villaverde resaltó que este encuentro es reflejo “do modelo de cogobernanza que preside a xestión pesqueira en Galicia”.