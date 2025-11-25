Mar propone aplazar la recolección de mejilla por los malos resultados

Descarga de mejillón en un puerto arousano GonzaloSalgado

La Consellería do Mar convocó para hoy la Comisión do Mexillón, en la que se valorará el calendario de la extracción de la mejilla- una acción que va en la línea de los resultados presentadas la pasada semana en el marco del proyecto Apromex, que forma parte del paquete de iniciativas impulsado por la administración autonómica con el objetivo de mejorar la acuicultura. La Xunta y el CIMA propondrán posponer la campaña de recolección de la cría del mitilo, establecida para el 1 de enero, hasta comienzos de enero del próximo año.

En la reunión estarán presentes técnicos del Centro de Investigacións Mariñas, que reiterarán los resultados obtenidos en el trabajo de campo que realizaron. “Con estes datos, e atendendo tamén a criterios socioeconómicos, procurarase adoptar unha decisión consensuada sore o calendario da campaña da mexilla”, explican desde el departamento que lidera Marta Villaverde.

Desde la administración autonómica señalan que lo que buscan con esta reunión es, de la mano del sector, garantizar que la nueva campaña cuente con un volumen de cría suficiente para mantener la producción. Además, destacan que se trata de un cultivo estratégico para Galicia, “tanto polo emprego directo que xera, como pola necesidade de soster a demanda do produto nos mercados”.

Preocupación en el sector

Los muestreos realizados durante el proyecto Apromex arrojaron un descenso de la mejilla de cara a la próxima campaña extractiva, especialmente en la provincia de Pontevedra, aunque también con menor proporción en la de A Coruña, con respecto al año pasado. Una situación compleja que despierta preocupación en un sector que las últimas dos campañas gozó de recurso en cantidad, tras un 2022/23 muy complicado por su escasez y que generó confrontaciones con el gobierno gallego. En los análisis, no obstante, sí se advierten pequeñas poblaciones que aún no habrían alcanzado el tamaño necesario, pero que sí lo harían de cara al comienzo de la campaña, aunque el sector considera que tampoco son “tan numerosas”, una razón que también se contempló a la hora de decidirse proponer atrasar el inicio de la extracción de la mejilla al menos por un mes.