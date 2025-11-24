Estos son todos los actos que se celebran en la comarca de Arousa por el 25-N

Manifestación por el 25-N en Arousa en 2024 Gonzalo Salgado

Cientos de concellos saldrán mañana a las calles para reivindicar un cambio social en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Arousa estos serán los actos que van a marcar la jornada:

Vilagarcía

El Concello vilagarciano tiene preparado para mañana, a las 12 horas, la lectura del manifiesto por el 25-N frente a la Casa Consistorial; en caso de lluvia, se trasladará al Salón de Plenos. Por otro lado, el colectivo feminista O Soño de Lilith organiza, a las 20 horas, una marcha ruidosa contras las violencias machistas que empezará y concluirá en Praza de Galicia.

Cambados

En Cambados, a las 20 horas tendrá lugar una concentración y lectura del manifiesto frente a la Praza do Concello bajo el lema ‘Coidando de nós’, seguida de la interpretación de la canción ‘Xuntas’ por parte de la escuela de música municipal. Asimismo, el Conservatorio estrenará en su canal de Youtube, a las 12 horas, el videoclip de ‘Acougo’, una composición musical hecha por la alumna Tatiana Meis Diz.

Vilanova

La asociación Féminas en Acción organiza en la Igrexa da Pastoriza, a las 18 horas, el Obradoiro ‘Cunchas e recunchos’, que será grabado para la posterior edición de un documental sobre la vida de la mujer en relación al mar. También, a las 20:30 horas, se leerá el manifiesto por el 25-N y habrá una actuación de las cantareiras de la agrupación Madialeva.

A Illa

En el caso de A Illa, a las 12:30 horas se leerá en el Consistorio el manifiesto colectivo de los centros educativos del municipio. Además, se inaugurará en Marqués de Bradomín la exposición ‘Zapatos Vermellos’, inspirada en el proyecto artístico de Elina Chauvet y que pretende dar visibilidad a las mujeres asesinadas por la violencia machista.

Meaño

La lectura del manifiesto en Meaño será a las 12 horas en la plaza del concello con la colaboración del CEIP As Covas. Ya por la tarde, a partir de las 20 horas en el Centro Social de Dena se impartirá un taller para conocer el servicio de asistencia jurídica del Concello.

Sanxenxo

Por su parte, Sanxenxo hará a las 12 horas un minuto de silencio por las víctimas frente al Concello y, por la tarde, dará voz a cuatro mujeres que han sufrido violencia machista en un acto a las 19 horas en el pabellón de Nantes. Además, se inaugurará en esa misma cita un mural creado por el alumnado del Máster de Dirección de Arte Publicitaria de la Universidad de Vigo bajo el lema “A violencia de xénero é universal e a resposta tamén o é”.

O Grove

En la península meca, a las 20 horas, se leerá el manifiesto del Consejo Local de Igualdad en la Galería Besada, seguido de un recital de poemas y de una actuación musical a cargo de integrantes de la escuela de Música de O Grove. A continuación, se inaugurará la exposición de fotografía contra la violencia de género, realizada por el alumnado de Bachillerato de Artes del IES Monte da Vila.

Caldas

En Caldas el alumnado de ciclos formativos asistirá a la representación de la obra ‘Sophie non é o meu nome de guerra’, de la compañía Redrum Teatro, a las 11.30 horas. También se llevará a cabo la habitual concentración en las puertas de la Casa Consistorial con la participación de integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Caldas.

Cuntis

En el municipio de Cuntis a las 12 horas tendrá lugar la concentración posterior lectura del manifiesto en la Praza da Constitución. A las 16 horas está prevista también una andaina contra las violencias machistas que saldrá de esta misma plaza para recorrer un circuito de cerca de 3 kilómetros hasta Os Albariños.

Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra conmemora mañana el 25-N con un acto institucional en el Pazo Provincial, que tendrá lugar a las 11 horas en el marco de la campaña ‘O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo?’. En la cita, se procederá a la lectura de un manifiesto y se concluirá con el estreno del anuncio de la campaña, que pone el foco en los comportamientos machistas existentes en la vida cotidiana.