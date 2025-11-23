Sesiones de reiki o snaks que se comparten: novedades para el cuidado de las mascotas

Patricia Carballo en una sesión de tratamiento con un perro Cedida

Las mascotas son mucho más que eso, son miembros de la familia. Es por ello que los cuidados que se les ofrecen van en aumento. Si hace diez años era sorprendente que una persona llevase el perro a la peluquería, ahora lo es todo lo contrario y lo novedoso es que los canes se sometan a sesiones de reiki o de terapias naturales.

“Cada vez uno tiene más conciencia de lo que es tener una mascota”, señala Patricia Carballo, peluquera canina que ofrece sus servicios en el hotel Cons da Garda en O Grove. Además de los básicos servicios de peluquería, Carballo también es la encargada de las sesiones de reiki o del método Tellington TTouch. “El reiki funciona como en las personas, ayuda a restablecer la energía del animal, calmar a la mascota o tratarle algún trauma o miedo”, cuenta la joven. Por su parte, el Tellington TTouch, explica, es una técnica para crear un vínculo de confianza entre el dueño y el perro, además de tratar posibles problemas. “A través de toques sobre el animal, moviéndole la fascia vas consiguiendo los resultados”, indica.

En este alojamiento también ofrecen terapias naturales, al igual que en el establecimiento O Gourmet da Mascota en Vilagarcía. “Recientemente hemos abierto una peluquería con spa canino en el que entre otros servicios hacemos tratamientos con arcillas y aceites esenciales para tratar temas de piel o articulaciones”, cuenta la peluquera canina Sonia Moralejo.

Este mismo servicio también se ofrece en Bersot by Eva Soto, quién señala que esta época cercana a la Navidad es temporada alta para su peluquería canina, igual que ocurre en las de humanos. “Cada vez los perros tienen más problemas de piel y por eso servicios como la arcilloterapia para tratar alergias o la dermatitis tienen más demanda”, cuenta Soto. Y añade: “en muchas ocasiones los propietarios vienen con el objetivo de cuidar la piel del animal, mucho antes que el pelo”.

Alimentación

Además de los novedosos cuidados para la piel o, incluso psicológicos, para los animales, los productos de alimentación también han cambiado mucho. Los piensos convencionales están siendo reemplazados por la comida natural. “En nuestra tienda lo más novedoso son galletas o snakcs de grado humano, que significa que están fabricados para que tú te comas uno y le des otro a tu perro”, cuentan Moralejo, trabajadora de O Gourmet da Mascota. A pesar de que todavía no se conocen mucho, cuenta, la demanda crece poco a poco y, por tanto, la oferta también.

El último escalón de los cuidados es, ofrecérselos cuando uno no está y, para eso, también hay empresas. Este es el caso de la residencia canina Faitebo en Portas que además de quedarse con tu mascota cuando te vas de vacaciones, también ofrece guardería de día. “Cuidamos de tu perro mientras trabajas o haces recados”, cuenta David López, quien asegura que cuando abrieron, hace siete años, la gente no entendía qué tipo de servicios ofrecían.