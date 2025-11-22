López Campos destaca o "compromiso de dotar os concellos con equipamentos culturais de calidade"
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitou hoxe as obras de remodelación da Escola Municipal de Música de Portas, unha actuación na que a Xunta achega 115.000 euros mediante un convenio co Concello. O proxecto ten un investimento total de 617.000 euros e prevese que remate no mes de agosto de 2026.
O titular da Consellería subliñou que esta intervención permite seguir avanzando no compromiso do Goberno galego cos concellos en materia de mantemento e actualización dos seus equipamentos culturais. Segundo explicou, o proxecto está centrado en solucionar problemas de accesibilidade e reorganizar os espazos funcionais do edificio, en consonancia coa Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia.
“Con esta intervención, o municipio contará cunha infraestrutura adaptada ás necesidades da súa actividade sen dependencia doutras localidades”, afirmou López Campos, quen destacou o valor do centro como motor cultural do municipio. A escola, situada en San Xoán e construida en 1947 como antiga escola pública, está a ser adaptada á actividade musical que hoxe acolle. Entre as actuacións previstas figuran a reorganización de espazos, mellora dos accesos e construción dun local anexo destinado a almacén e cuarto de instalacións. Tamén se optimizará o sistema térmico para ofrecer un servizo axeitado ás persoas usuarias.
O conselleiro resaltou o interese social do proxecto e o seu impacto na cohesión territorial, xa que permitirá que o alumnado dispoña dunha infraestrutura propia “sen depender doutros concellos urbanos limítrofes maiores”, reforzando así a autonomía e prestación de servizos locais.
Coincidindo coa celebración do Día da Música, López Campos dedicou un recoñecemento ao talento musical galego, destacando a presenza de bandas emerxentes e logros internacionais como o Premio Grammy Latino á compostelá Isabel Dobarro polo mellor álbum de música clásica.
Un edificio máis eficiente e funcional
A escola está dividida actualmente nunha área dedicada ás actividades docentes e outra destinada a ensaios. A obra inclúe pechar o porche para aproveitar mellor o espazo, mellorar o illamento térmico, cambiar a estrutura da cuberta e dotar o centro de novo mobiliario, equipamento informático e sistemas de imaxe e son.