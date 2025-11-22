El número de perros en O Salnés triplica al de los menores de catorce años

Dos niños disfrutan de un paseo con sus perros Mónica Ferreirós

El número de nacimientos en los municipios de O Salnés, como en el resto de Galicia, lleva años en descenso y, sin embargo, la cantidad de mascotas que viven en los hogares, principalmente perros, no deja de crecer. Esta tendencia provoca que en la comarca ya haya casi el triple de canes registrados que menores de catorce años.

La cifra exacta de niños según el Instituto Galego de Estatística (IGE) en 2024 es 12.637, de los cuales 3.290 tienen de cero a cuatro años, 4.318 de cinco a nueve y 5.029 de diez a catorce. Por su parte, desde la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta señalan que, en el mes de febrero de 2025, había un total de 31.529 perros registrados sumando los de todos los municipios de O Salnés, cantidad que posiblemente sea mayor porque existen todavía perros que no cuentan con su correspondiente chip.

Mayor diferencia

Los municipios en los que la diferencia entre el número de menores y de canes es mayor son Ribadumia, Meis y Meaño, ubicaciones que corresponden a las zonas más rurales de la comarca. Así, en el primero de ellos, mientras hay 2.121 perros, únicamente viven 484 menores de catorce años, un número casi cinco veces menor al de las mascotas. Aunque la diferencia es más pequeña, la lista continúa con Meis y Meaño, teniendo 2.276 y 1.464 perros registrados cada una de ellas y, a su vez, contar con 504 y 442 niños viviendo en estas localidades.

Siguiendo la tendencia en la disminución de nacimientos, en los tres concellos el mayor número de menores se registra en la franja de edad de diez a catorce años, siendo el de cero a cuatro, el escalón que presenta una menor cifra. Así en Ribadumia hay de esta edad sólo 197 niños, en Meis 137 y en Meaño el número alcanza los 163.

La siguiente localidad en el ranking que presenta menos menores a favor de un mayor número de canes es Cambados. En esta ocasión la cantidad casi se triplica, sumando 4.240 perros y 1.630 niños, de los cuales 433 son menores de cuatro años, 526 están entre los cinco y los nueve años y 671 son preadolescentes y, por tanto, tienen entre diez y catorce años.

O Grove y Sanxenxo

El concello sanxenxino es, después del de Vilagarcía, el que mayor volumen de canes tiene registrados, con un total de 5.065, sin embargo la cifra de menores no se encuentra en el mismo lugar y, dentro de la comarca de O Salnés, es el tercer municipio con más niños, con 1.955, seguido, muy de cerca por la capital del albariño en la que únicamente hay trescientos menos. Estas cifras nos indican, por tanto, que hay más del doble de mascotas en los hogares de Sanxenxo que de niños con menos de catorce años. Por franja de edad son 502 en la primera, 679 en la segunda y un total de 774 en la tercera.

En O Grove la diferencia es de 1.498, que es la cifra resultante de restarle a los 2.653 perros registrados en la localidad, el número 1.155, que son los menores de catorce años que viven en el municipio meco. De ellos, según el IGE, poco más de 300 tienen entre cero y cuatro años, 390 se sitúan en la franja entre los cinco y los nueve y 434 ya cuentan con una edad comprendida entre los diez y los catorce años.

La diferencia que presenta el concello meco es similar a la que se recoge en Vilagarcía. En este caso las cifras son mayores pero, en porcentaje, semejantes. Así, en febrero de 2025 vivía un total de 9.529 canes en la localidad vilagarciana mientras que, los datos del IGE del 2024 indican que se contabilizaban 4.412 menores, siendo 1.114 niños entre los cero y los cuatro años, 1.519 críos de cinco a nueve y un total de 1.779 preadolescentes de diez a catorce años.

La menor diferencia entre ambas poblaciones se encuentra en A Illa de Arousa. En este caso hay censados un total de 502 menores y los perros registrados suman 772, lo que hace que la desigualdad numérica únicamente sea de 270. En cuanto a la distinción por edades viven en este municipio un total de 217 menores de diez a catorce años, 171 se encuentran en la franja de cinco a nueve y la menor cantidad, un total de 114, tienen entre cero y cuatro años. Estos datos, por tanto, son semejantes a los de los otros ocho concellos de O Salnés, ya que en todos, la franja que menor número registra es la de menos edad.

Hace cinco años

La diferencia entre el número de perros y el de menores de catorce años en la comarca de O Salnés hace cinco años no era tan amplia. Esto era así, no porque hubiera muchos más niños, sino porque la cifra de mascotas que viven en los municipios se ha disparado en este tiempo. En los casos más destacados, por ejemplo en el de Meaño, en 2021 el total de niños que vivían en esta localidad sumaban 648 y los perros registrados 932.

Esto significa que la diferencia únicamente era de 284 y, sin embargo, actualmente, supera los mil. Lo mismo ocurre en Meis, en los datos de hace cinco años la cifra de menores de catorce años era de sólo 35 más, alcanzando los 539 y, sin embargo, había 806 canes menos registrados, lo que hace que la diferencia antes fuera de 931 y la actual supera los 1.700.

La misma situación se vive en los otros concellos de la comarca. Es por ello que, si la tendencia continúa, es posible que la diferencia entre niños y perros, siga aumentando en favor de los canes.