La población de mejilla en Arousa no llega al 20% en ninguna de las zonas

Los estudios muestran una bajada de la densidad en los puntos de muestreo

La población de larvas de mejillón en la Ría de Arousa no llega al 20% en ninguna de las zonas de muestreo que se utilizaron por parte de la Xunta de Galicia para hacer un seguimiento de la densidad de la semilla en la costa. Así lo muestra el informe de Apromex, que evidencia que la densidad de larvas ha experimentado una fuerte caída en tan solo dos semanas. Así pues en la denominada de muestreo A4 próxima a A Illa los informes señalan que la mejilla supone solo el 11,3% de las larvas de moluscos bivalvos. De ellas, eso sí, el 78% tienen una madurez de unos 22 días, aunque todavía están lejos de la fijación (que se estima según los expertos en unos 34 días tras el desove).

En el caso de la Zona A9 – en el litoral barbanzano de Ribeira–la población de mejilla que figura en los informes es de un 13,3% y aquellas denominadas “umbonadas” – más próximas a la fijación– suponen el 86% de las mismas.

En todo caso desde Apromex subrayan que las larvas de mejillón D (las que tienen solo dos días tras el desove) psaan de una densidad media a una baja en solo 15 días, mientras que las umbonadas lo hacen de media-alta a media. Una situación que se da especialmente en la Ría de Arousa, aunque según los informes de Apromex los datos tampoco son optimistas en otros puntos de muestreo.

Preocupación

Lo que está claro es que algo ha cambiado en la costa gallega con respecto al proceso larvario del mejillón respecto de las dos últimas campañas. Y es que la escasez detectada hace tres y cuatro años –con el consiguiente conflicto entre sector y Con sellería do Mar– se tornó todo lo contrario después con ningún problema por parte de los bateeiros para poder ir a recoger en el plazo establecido la semilla en las rocas. Cabe recordar que, además, dependiendo de la posición de los polígonos algunos ya tienen mejilla en las cuerdas recolectoras, pero es algo que no ocurre en todas las bateas.