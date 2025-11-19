Estos son los cuatro concellos más felices de Arousa

Mapa del Spain Happy Index 2025 Cedida

El último estudio del Spain Happy Index coloca a Rianxo, Cambados, Valga y Vilanova como los municipios más felices de la comarca de Arousa.

Este estudio desarrollado por la proptech Sonneil Homes recoge diferentes datos para lograr un balance general en el tiene en cuenta diferentes aspectos: las playas con bandera azul, colegios, hospitales, distancia a los aeropuertos, datos meteorológicos, temperaturas medias, días de viento, de lluvia, y días de sol al año.

El Spain Happy Index analiza todos los municipios del país, por lo que es importante señalar que en la comarca arousana, teniendo en cuenta que las condiciones del clima y de recursos son similares, no se perciben grandes diferencias en los datos. Sin embargo, son Rianxo, Cambados, Valga y Vilanova los concellos con mejor puntuación en el parámetro de la felicidad con 77'9, 77'7, 77'4 y 77'3 respectivamente.

Por su parte, Meaño (62,1) y Sanxenxo (66,3) serían los lugares con menos puntuación en Arousa.

Esta herramienta está pensada sobre todo para facilitar la toma de decisiones de aquellos que se lancen a la compra de una vivienda, para que tengan en cuenta factores de peso a la hora de invertir.