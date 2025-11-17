Una boda en Arousa: estos son los pazos más espectaculares de la comarca

Bodegas del Pazo Baión, en Vilanova Mónica Ferreirós

En Galicia y en toda la comarca de Arousa los pazos ocupan cada rincón, ya que forman parte de una larga tradición de historia asociada a la nobleza. Sin embargo, no todos pueden llegar a ser "un lugar mágico, auténtico y con personalidad propia para convertir un evento en un recuerdo inolvidable".

Muchos de estos entornos ni siquiera han sido rehabilitados y, por lo tanto, no cumplen las características para albergar un enlace matrimonial. Sin embargo, otros se han aferrado a sus particularidades y a su potencial para convertirse en lugares únicos e idóneos para una celebración de este nivel.

Pazos más populares:

Pazo a Toxeiriña, en Moraña: Con una capilla en su interior y coches de época como opción para desplazarse en el lugar, este edificio se ha convertido en uno de los más distinguidos para albergar no solo bodas, sino toda clase de eventos.

Pazo da Golpelleira, en Vilagarcía de Arousa: Esta construcción del S.XVI debe su origen a una fortaleza, de ahí algunos detalles que han trascendido hasta la actualidad. Entre sus encantos están sus jardines, con una gran variedad de especies naturales propias de la zona y otras más exóticas: palmeras, cedros, magnolios, camelios y árboles de regiones tropicales.

Pazo de Señorans, en Meis: Si algo tienen de especial los pazos de Arousa es su constante vinculación a uno de los productos más propios del territorio: el Albariño. A este lugar lo definen además como un magnífico representante de las casas solariegas gallegas.

Pazo Casalnovo, en Caldas de Reis: "En el corazón de Galicia", allí es donde se encuentra este espacio de 7.000 metros cuadrados que alberga 10 parterres con diferentes combinaciones de vivaces y gramíneas, convirtiéndolo, según apuntan desde el propio Casalnovo, en el jardín de estas características más grande de España.

Pazo Baión, en Vilanova de Arousa: Más allá de su impresionante arquitectura, este entrono destaca por su larga tradición vitivinícola ligada al Albariño. De hecho, la propia bodega asegura que fue en este mismo pazo donde se realizó la primera plantación técnica de albariño de Rías Baixas. A esto se le suman 30 hectáreas de finca, 22 de viñedos y 5 siglos de historia.

Pazo Da Buzaca, en Moraña: Si algo tiene de especial este histórico inmueble, eso es su gastronomía. Bajo las riendas de Pepe Vieira, con dos estrellas Michelin bajo sus brazos, el aspecto culinario es uno de los puntos fuertes del lugar que además cuenta con 40.000 metros cuadrados con jardines, huerta, palomar, torre, capilla, hórreos y árboles centenarios.

Pazo el Castriño, Vilagarcía de Arousa: Aunque este espacio no reúne las hectáreas de los anteriores, no por ello es menos especial. En este lugar los detalles son parte de la esencia como lo es su cocina, liderada por Pepe Solla, chef con Estrella Michelín y tres Soles Repsol.