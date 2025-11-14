Ribeira, Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo gestionarán los servicios de temporada y playas en el dominio público marítimo-terrestre en 2026

Los chiringuitos situados en zonas de dominio público marítimo-terrestre serán gestionados por los ayuntamientos Chechu Río

Ribeira, Vilagarcía, O Grove y Sanxenxo, junto a otras 13 localidades costeras gallegas, gestionarán los servicios de temporada en la zona de dominio público marítimo-terrestre de su litoral en 2026. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia, donde se especifica que se trata de siete municipios de la provincia de A Coruña, como Porto do Son, Cabanas, Dumbría, Miño, Oleiros y Valdoviño, además de la capital barbanzana, y una decena en la de Pontevedra, concretamente, Baiona, Cangas, A Guarda, Marín, Nigrán, Vigo, Vilalboa, además de Vilagarcía de Arousa, O Grove y Sanxenxo.

Así lo confirman también desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en la que precisan que, tras el traspaso efectivo a la comunidad autónoma gallega el pasado 1 de julio de las funciones y servicios para la gestión del litoral, esta es la primera vez que la Xunta de Galicia asume la tramitación directa de las solicitudes de los ayuntamientos interesados en la explotación de las instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada y playa en zona de dominio público marítimo-terrestre de cada localidad.

En estos casos, serán las propias administraciones locales las que tramitarán el procedimiento para la adjudicación a terceros de los servicios y actividades que se desarrollarán en esta franja costera, incluida la publicación de los correspondientes anuncios, con indicación en ellos de los plazos para la presentación de ofertas o solicitudes de participación.

En el caso de los municipios que no tengan asumida su gestión, las personas físicas y jurídicas interesadas en la explotación de servicios de temporada en terrenos del dominio público marítimo-terrestre podrán solicitar a la Xunta de Galicia la autorización a partir del próximo lunes, 17 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025.