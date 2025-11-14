Arousa revalida sus trece “Flores de Honra” por la buena gestión de sus espacios verdes

El concelleiro Yago Torres, con el galardón Cedida

Arousa revalida sus trece “Flores de Honra” por el cuidado de sus espacios verdes. En concreto, los municipios que cuentan con este galardón que otorga el programa Vilas en Flor son Cuntis, Cambados, Caldas de Reis, Sanxenxo y Vilagarcía.

En el caso de la localidad sanxenxina, por ejemplo, el municipio revalida su doble galardón y añade dos nuevos espacios a sus 220 zonas verdes, el Mirador de A Peixeira, así como la nueva zona ajardinada de Panadeira. “É un orgullo seguir estando entre os municipios de referencia de espazos verdes e tentaremos seguir mellorando en vindeiras edición”, señaló el concelleiro de Medio Ambiente, Yago Torres, en el acto de entrega de estos premios.

Por su parte, el evento destacó de la localidad de Caldas de Reis la biodiversidad de espacios tan singulares como son el Xardín Botánico y la Carballeira. Además, puso en valor el proyecto par ala restauración de ambos espacios que son un icono para esta villa termal.

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, con el galardón Cedida

Vilas en Flor es un programa que quiere mostrar la riqueza natural y paisajística del territorio mediante el reconocimiento público de todos aquellos proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, mobiliario urbano y espacios lúdicos que son un ejemplo a seguir para el resto de municipios.

De esta manera, con estos galardones, lo que se busca es mostrar la riqueza natural y el buen cuidado de los espacios por parte de las localidades. Este programa sigue la estela de otros similares ya en funcionamiento en otros países como Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda o Canadá.