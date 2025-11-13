Confinamiento total en Arousa: el Ministerio amplía las restricciones para frenar el avance de la gripe aviar

La medida se toma tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana D.A.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decreta el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, reforzando así la medida preventiva que ya aplicó el pasado lunes, día 10, para las zonas consideradas de especial riesgo.

En ese momento solo los concellos de A Illa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova, Vilagarcía, Meis, Rianxo y Ribeira se veían afectados por las medidas del Ministerio. Sin embargo, ahora todos los municipios de Arousa deben acatar estas restricciones para frenar el riesgo de expansión de esta enfermedad infecciosa.

La prohibición de que los animales permanezcan al aire libre se publicó hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y afecta a todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor.

Estas son las medidas a tener en cuenta