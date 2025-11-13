Claudia nubla las auroras en Arousa en los días de máxima actividad solar

Los colores del cielo en Arousa D.A.

La pregunta que se hacen muchos arousanos en los últimos días es: ¿Realmente se pudieron ver auroras boreales en Arousa? Pues la respuesta es que sí, pero la borrasca Claudia lo puso muy complicado y con los cielos nublados fue prácticamente imposible apreciarlas a pesar de que el fenómeno vivió estos días su máxima intensidad.

Así lo confirma el Observatorio Astronómico Ramón María Aller, que explica cómo el tiempo impidió ver las auroras. “Los lugares con cielos casi despejados eran los que tenían opciones de verlas, pero toda la franja atlántica —incluida Arousa— estaba completamente cubierta”, señala. En Galicia, uno de los puntos donde se captaron con claridad fue Vila de Cruces, aunque incluso allí había cierta presencia de nubes.

Las auroras registradas estos días están vinculadas a un repunte en la actividad solar, posiblemente provocado por la presencia de dos grandes manchas en el Sol, según explican desde el Observatorio. Este incremento genera un viento solar más intenso que, al interactuar con el campo magnético terrestre y con las moléculas de la atmósfera, produce las auroras visibles "incluso en latitudes más bajas como Galicia", explica el Ramón María Aller.

¿Aún se podrán ver auroras?

Según Space Weather Live, esta misma noche se registró un índice Kp superior a 8, una tormenta geomagnética muy intensa y cercana al máximo de la escala. Sin embargo, las previsiones indican que este episodio se está debilitando, y aunque estos fenómenos no pueden predecirse con exactitud, todo apunta a que las auroras no volverán a ser visibles en Arousa en los próximos días.