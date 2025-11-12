La marea roja avanza sin tregua: solo el 28% de los polígonos de bateas de Arousa están abiertos

Polígonos de bateas en la Ría de Arousa G.S.

La marea roja mantiene cerrados a la extracción mejillonera un total de 18 polígonos bateeiros en la Ría de Arousa. Así lo muestran los informes periódicos que, desde el Intecmar, realizan y comunican directamente al sector para que haga un seguimiento de la evolución de esta toxina. Así pues solo siete polígonos continúan activos, por lo que –de momento–el mejillón seguirá abasteciendo a los mercados en una de sus mejores épocas para el consumo en fresco.

La situación de la toxina no es exclusiva de la Ría que aglutina –y con diferencia– el mayor número de plataformas flotantes de todo el litoral gallego. De hecho en el Intecmar señalan también otros puntos como la ría de Pontevedra o la de Vigo y en las que la marea roja también se ha dejado notar y tiene destacada presencia.

La marea afecta tanto al margen norte como al sur de la ría arousana. En el norte solo siguen abiertos el A Pobra C y el A Pobra E.I. En el sur por su parte las bateas que siguen operando con normalidad son únicamente las de la zona Vilagarcía.

Balance de resultados

El Consello da Xunta analizó esta misma semana el informe anual de la red de control de la Unidade de Patoloxía del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (el Intecmar) que, cabe recordar, está asentado en Vilaxoán.

El documento abarca analíticas de especies como el propio mejillón, pero también de otras como la ostra rizada, la plana, las almejas, los berberechos y los solénidos.

En ese informe el Intecmar destaca como uno de los agentes patógenos a tener en cuenta en Galicia la “Marteilia cochinilla”. Esta afectó de forma grave a la Ría de Arousa a partir del año 2012 creando una mortandad de especies como el berberecho sin precedentes. Ahora este patógeno también se constata que se ha extendido a otras zonas como las rías de Ares-Betanzos y la de Ferrol.

Este centro publica anualmente esta información en su página web con el objetivo de que sea accesible para los productores, asistencias técnicas de las cofradías, investigadores y también para el conjunto de la ciudadanía que pueda estar interesada en la evolución de determinados controles.