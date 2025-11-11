Decomisados 340 kilos de centolla y más de 4.000 metros de miños en la Ría de Arousa

Parte de las centollas decomisadas por Gardacostas Cedida

El servicio autonómico de Gardacostas de Galicia decomisó en la primera jornada de la campaña de extracción de la centolla 340 kilos de esta especie en la Ría de Arousa. Según señala este departamento, dependiente de la Consellería do Mar, esta cantidad de marisco se le incautó a una sola embarcación por superar los topes máximos establecidos -35 kilos por navío y la misma cantidad por tripulante enrolado y a bordo-.

Además, el mismo barco fue obligado a levantar los aparejos de pesca, lo que provocó la liberación de otros 200 kilos de capturas. En total, señala, fueron decomisadas 89 piezas de miños (lo que se traduce en unos 4.450 metros) y la embarcación fue precintada como medida cautelar ante el inicio del pertinente expediente sancionador.

Labores de control y vigilancia

Esta actuación, llevada a cabo el lunes en la Ría de Arousa está enmarcada en las labores de control y de vigilancia del servicio de Gardacostas. Su objetivo es garantizar que se cumple el plan de gestión y conservación de esta especie en las rías gallegas a través de una explotación sostenible.

Llevar a cabo estas prácticas, indica la Xunta, impacta de manera negativa en el sector profesional y pone en riesgo el desarrollo de la campaña y el comportamiento de los precios de este producto en el mercado.

Los profesionales de Gardacostas contaron con la colaboración de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia y el servicio marítimo de la Guardia Civil para realizar estos trabajos. Los efectivos, cuenta, se encargaron de tareas de reconocimiento y comprobación de las actividades de las diferentes embarcaciones.

Está previsto que, por parte de la Xunta, estas acciones se continúen realizando a lo largo de toda la campaña de la centolla por el litoral gallego.