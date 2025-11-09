Aprender en las ondas: las radios escolares que cautivan al alumnado

En la Escola de Idiomas de Vilagarcía tienen desde hace años radio propia Mónica Ferreirós

La radio es –desde hace ya unos años– un recurso educativo imprescindible en muchos de los colegios e institutos de las tres comarcas arousanas. Profesores y docentes logran a través de las ondas comunicar y expresar cuestiones que salen en las aulas fijando una herramienta que hace años era impensable y que ahora es tan recurrente como los libros de texto.

La Xunta de Galicia – a través de la Consellería de Educación– cuenta desde hace tiempo con un programa específico que busca implantar no solo la radio escolar en los centros educativos, sino también los clubs de lectura. Este último un recurso para hacer llegar la lectura no solo a los niños que ya leen, sino sobre todo a los que todavía no ven los libros como una opción de ocio.

Un medio para expresarse

El director del CEIP As Covas de Meaño, Paulo Nogueira, señala que en su centro llevan trabajando con la radio desde hace unos “13 ou 14 anos”. “Temos unha emisora coa que emitimos aquí no centro”, matiza. La radio es, para este colegio de O Salnés, “unha ferramenta moi boa e moi cómoda para traballar, por exemplo, a expresividade cos textos escritos que antes se fan nas aulas. Digamos que estes non quedan nunha libreta, senón que toman vida”. Desde Meaño indica que la motivación del alumnado con herramientas de este tipo es “total” y una fórmula estupenda para “aprender a comunicar”. Este medio de comunicación tradicional llega a todas las edades en este colegio saliniense. “Incluso temos feito algún taller para alumnado que poida ter algún tipo de dificultade coa expresión ou así”, dice Nogueira. Los de Infantil y Primaria están totalmente implicados con esta herramienta y los más mayores son los que se encargan también de la gestión de la misma. “Pois de gravar, exportar os arquivos. Hai que ter en conta que a radio está tamén dentro das competencias dixitais do currículo de Primaria”, explica el director.

Galicia lidera el ranking con más bibliotecas escolares activas Galicia lidera el ranking a nivel estatal de número de bibliotecas escolares en funcionamiento. Así lo señalan desde la Consellería de Educación, en donde entienden que son una herramienta fundamental para el refuerzo de las competencias lingüísticas del alumnado. En la comunidad los centros tienen disponibles hasta cinco programas diferentes, que van desde la radio escolar, pasando por los clubs de lectura y también la biblioteca creativa y la lectura en familia. Estos permiten convertir a las bibliotecas en espacios abiertos para todo el alumnado y – en algún caso– incluso están abiertos a la ciudadanía en general. La Xunta de Galicia apuesta por mejorar las competencias lectoras del alumnado, aunque en el informe PISA Galicia obtiene 11 puntos por encima de la media estatal.

La experiencia también es más que gratificante en el colegio de A Escardia, en Vilagarcía. Así lo asegura la profesora del centro, Inés Marcos. En este centro educativo tienen una radio con nombre propio, “Radio Saleta” y a toda una legión de alumnos entusiasmados por poder retransmitir a través de las ondas. “Xa tiñamos radio antes, pero co plan da Xunta é o primeiro”, subraya. La profesora expone que desde la comunidad educativa de A Escardia “vémola como unha ferramenta educativa moi completa e que sirve para mellorar a competencia lingüística do alumnado”. En el colegio de Vilagarcía se graban podcast, que luego los pequeños escuchan. “Abordamos os temas que se van dando, como o magosto, o Samaín...”. Además también exploran diferentes géneros.

Muchos centros adheridos

Entre las tres comarcas arousanas hay un total de 24 radios escolares dentro del plan específico de la Xunta, aunque otras funcionan de manera autónoma en otros colegios e institutos. La gran mayoría están en la comarca de O Salnés – con 16–seguida de O Barbanza con 5 y de Ulla-Umia con 3. En esta última el CEIP Aurelio Marcelino Rey de Cuntis participa en todos los programas ofrecidos por la Consellería de Educación. “A radio funciona moi ben. Facémola en formato podcast e é para todas as idades. O ano pasado fixemos algún con familias estranxeiras e tamén temos feito actividades co Centro de Día”, explica el coordinador de las actividades complementarias del centro, Antón Sande.

Él asegura que “o mellor para os rapaces é escoitarse despois. Cando poidamos facelo en directo, que de momento aínda non o temos en marcha, creo que aínda vai ser moito máis motivador”. La radio es un elemento totalmente introducido en las aulas cuntienses desde los tres años de edad y hasta la ESO. “Evidentemente adaptado a cada idade”, expone el profesor.

Esta herramienta de comunicación también funciona –y muy bien– desde hace ya unos cursos académicos en la Escola de Idiomas de Vilagarcía. En el centro de Desamparados trabaja este medio en los diferentes idiomas y la experiencia es todo un éxito.

En él también funciona la opción del Club de Lectura.

Fomento de la lectura

De hecho, y en lo referente al fomento del hábito de la lectura desde las aulas, hay un total de 67 centros educativos de las tres comarcas arousanas adheridos a los programas que tiene en marcha la Xunta de Galicia al respecto. De ellos 26 están en la comarca de O Salnés, 14 en la de Ulla-Umia y un total de 7 en la comarca de O Salnés.

Antón Sande, del CPI Aurelino Marcelino de Cuntis, subraya que son actividades que se realizan fuera del horario escolar. “Temos un club en Infantil, dous en Primaria, un na ESO, un para familias e outra para persoas adultas”, resume.

Dependiendo de los clubs se establece una u otra prioridad, pero generalmente todos funcionan muy bien.

Lo mismo que en el instituto Cotarelo Valledor de Sobradelo, en Vilagarcía. “Teñen éxito, pero tamén che digo que o reto non é só chegar aos rapaces que xa len, que teñen a lectura como un hábito, senón a aqueles aos que lles costa chegar máis a unha lectura”, manifiesta el coordinador de los clubs de lectura del centro vilagarciano, David Cobas.

En este instituto no solo apuestan por la lectura, sino también por la escritura. “Sí, temos tamén taller de escritura creativa. Unha cousa leva a outra”. Los clubs son muy especializados, dado que los hay “de distopías, de igualdade, por exemplo”. Otra herramienta infalible para abrir mentes.