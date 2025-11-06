Mi cuenta

Arousa 

Se reactivan los permisos para las quemas agrícolas en Arousa

Desde el pasado mes de abril Medio Rural mantenía la prohibición de esta práctica hasta nuevo aviso para prevenir incendios forestales con la llegada del calor 

Fátima Pérez
06/11/2025 12:39
Medio Rural reactiva el permiso de quemas agrícolas en Arousa
Medio Rural reactiva el permiso de quemas agrícolas en Arousa
Consellería de Medio Rural

La Consellería de Medio Rural reactiva el permiso para las quemas agrícolas de particulares, así como las solicitudes de autorización para otros restos forestales acumulados.

Concellos como Cuntis o Valga ya han lanzado esta comunicación a sus vecinos ante la cantidad de terrenos forestales y, por tanto, el interés de los propietarios en poder llevar a cabo estas quemas que desde el pasado mes de abril estuvieron restringidas por la Consellería.

La comunicación para realizar las fogatas debe realizarse con dos días de antelación según establece la normativa y podrá ser a través de la web de la Consellería o llamando al 012.

Todos los interesados deben confirmar que se trata de materiales naturales no peligrosos, utilizados en explotaciones agrícolas o ganaderas.

En el caso de los restos forestales acumulados, será necesario contar con una autorización administrativa, ya que la quema supone mayor riesgo.

