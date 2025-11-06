Mi cuenta

Arousa 

La reina del mercadillo gobierna en Arousa con una corona y vídeos virales en TikTok

Esta vendedora ambulante, que se mueve por Cambados y Portonovo, se ha convertido en toda una influencer de la feria 

Fátima Pérez
06/11/2025 12:02
Rita, la influencer del mercadillo arousano
Rita, la influencer del mercadillo arousano
Cedida

Con una corona sobre su cabeza y su lema “mi madre me parió guapa pero pobre”, Rita se ha convertido ya en toda una influencer del mercadillo con vídeos que han llegado a superar las 500.000 visualizaciones. Esta soberana de la venta ambulante trabaja en diferentes ferias locales, pero sus destinos más frecuentes se encuentran en Arousa: Cambados y Portonovo.

Ya es habitual que reciba comentarios de sus seguidores preguntando dónde estará, quizás por la calidad de sus productos o quizás por haberse ganado a un gran número de seguidores con su personalidad y su particular método para captar compradores, a través de videos virales de TikToK.

Precisamente en esta red social esta feriante cuenta con 18.000 seguidores. Rita vende sobre todo sábanas, bajeras, mantas, pijamas, toallas, y tras alcanzar el éxito en redes sociales ha llegado incluso a realizar colaboraciones con agencias de viajes para sortear premios entre sus seguidores.

Aunque ya ha recorrido varios mercadillos de la zona, como Padrón, Arcade o Pontevedra, Cambados es sin duda uno de sus clásicos. Esta feria se celebra todos los miércoles y los sábados en el Paseo Marítimo y es uno de los lugares a los que Rita no falta ni en una ocasión.

Por su parte, el de Portonovo se coloca todos los lunes y jueves en la zona del campo de fútbol y la Playa de Baltar y es otra de sus citas estrella en el calendario.

