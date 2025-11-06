Alto riesgo de gripe aviar: El Ministerio confina a las aves de O Salnés al interior

La exhibición o venta pública de aves en el exterior queda prohibida G. Salgado

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido incrementar las medidas de prevención ante el aumento de la influencia de la gripe aviar. Estas medidas – que se aplicarán a partir del lunes– afectan tanto a los concellos incluidos dentro de las ZER (Zonas de Especial Riesgo) como ZEV (Zonas de Especial Vigilancia). En ambas hay concellos de las comarcas arousanas.

De hecho A Illa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova están desde hace meses en las Zonas de Especial Riesgo, mientras que otros municipios como Vilagarcía, Meis, Rianxo y Ribeira están en la de Especial Vigilancia. Ahora todos, sin excepción, contarán con medidas de prevención de refuerzo, tal y como ya les comunicó directamente a las administraciones locales la Consellería de Medio Rural.

Más exigencias

Con estos nuevos requisitos a partir del lunes queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, aunque esto será posible en determinadas circunstancias. De hecho estará permitido siempre y cuando existan medidas de bioseguridad que garanticen la ausencia de contacto, directo o indirecto, a través del agua o de algún alimento con aves silvestres.

También se prohibe la cría de patos y gansos conjuntamente con otras especies de aves de corral.

Mapa de las zonas de riesgo de la gripe aviar emitido por el Ministerio

Otra de las medidas es la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, excepto en el caso de que sea tratada con métodos que garanticen la inactivación del virus de influencia aviaria. Además los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deben estar protegidos suficientemente contra la aves silvestres. Ya por último queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves en los centros de concentración de animales como los mercados y certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral. Como excepción –dicen desde la Consellería de Medio Rural– determinadas concentraciones de aves podrán ser autorizadas por la autoridad competente tras una evaluación individual de riesgo.

Riesgos epidemiológicos

Las nuevas normas se adoptan tras el análisis semanal de los riesgos epidemiológicos de presencia de esta enfermedda a nivel nacional, que ponían de manifiesto un aumento del número de casos detectados en las últimas semanas, tanto en aves silvestres como en aves de corral. Esto ocurre no solo en España, sino también en países europeos del entorno.

La bajada de las temperaturas en las próximas semanas, así como la existencia de migraciones anuales de aves, son factores que contribuyen al riesgo.