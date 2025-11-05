Cuatro de cada diez concellos de Arousa no rindieron sus cuentas en tiempo

Vista de la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

Cuatro de cada diez concellos de las comarcas de O Salnés y O Barbanza incumplieron la obligación legal de presentar el estado de sus finanzas en plazo, antes del 15 de octubre de este año al Consello de Constas. Galicia es, de hecho, la tercera Comunidad en porcentaje de rendición en plazo, 21 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, con un 73%, aunque en el caso de los municipios bañados por la Ría de Arousa, este porcentaje se reduce hasta el 61,54%, teniendo así una asignatura pendiente con la transparencia. Así, los concellos de Vilanova, A Illa y Ribadumia —en O Salnés— y de Rianxo y A Pobra —en O Barbanza— están entre los que no presentaron sus finanzas en el plazo estipulado, a los que hay que sumar a Catoira, que fue el único que no lo hizo en Ulla-Umia.

Desde el Consello de Contas recordaron que no se limita solo a una obligación legal de las administraciones públicas, sino que la remisión de las cuentas conlleva también “un compromiso con la transparencia con la ciudadanía sobre la gestión económico-financiera del sector local de Galicia y con la salvaguarda de la integridad de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión económico-financiera”.

Se trata del ejercicio de 2024 y el Consello de Contas, con base a estas finanzas, realizará un análisis en el que efectúa una evaluación pormenorizada de la rendición de la cuenta general por el sector local de Galicia, su situación financiera de forma agregada —finalidad del gasto, liquidación por competencias y capacidad de financiación—, así como del endeudamiento de las entidades locales y su viabilidad financiera a corto y largo plazo.

Así, en el informe sobre las cuentas de 2023, el Consello señaló a Cambados, Meis y Catoira con una situación financiera “comprometida”, al presentar cifras negativas tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que podría afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes. Asimismo, se apuntó también que la Xunta dejó de ingresar 91 millones de euros durante 2023 que tenía comprometidos a los ayuntamientos gallegos.

Mejora la transparencia

En cualquier caso, la rendición de cuentas alcanza el 100% de los concellos durante todos los ejercicios, aunque algunos lleguen fuera de plazo, y, a nivel autonómico el porcentaje de rendición en plazo mejoró un 6% con respecto a 2022. Conforme a los datos del último informe de fiscalización, el presupuesto del conjunto del sector local, formado por la agregación de las entidades que remitieron la cuenta general, asciende a 5.582 millones de euros de ingresos y a 5.445 millones de euros de gastos. El 80% de esos importes corresponden a los ayuntamientos. Atendiendo a su naturaleza económica, el 46% de los ingresos que obtienen las entidades locales proceden de transferencias de otras administraciones públicas.

En cuanto a otras entidades, en el caso de la Mancomunidade do Salnés también entregó el estado de sus cuentas en el plazo establecido por ley. Y se trata de una situación anómala, ya que solo quince de las 34 mancomunidades que hay conformadas en la Comunidad Autónoma lo han hecho. Una circunstancia provocada también por la escasa, o nula, actividad que tienen en la actualidad nueve de estas agrupaciones. Realidad que contrasta con la intensa actividad y desarrollo de la Mancomunidade do Salnés, clave en la gestión de servicios como el abastecimiento de agua, la gestión de residuos en varios de los concellos o el Centro de Información a Muller comarcal, entre otros, además de la financiación e impulso de numerosos proyectos turísticos o de eficiencia energética.

También cuenta con intensa actividad la de Arousa-Barbanza, en el margen norte de la Ría y que engloba a los concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra y Rianxo, especialmente en el ámbito turístico. Sin embargo, en el caso de la entidad supramunicipal barbanzana no llegó tampoco a enviar sus finanzas del ejercicio pasada en el tiempo establecido por el Consello de Contas.

A nivel gallego

A día de hoy, según el informe del órgano fiscalizador, ya rindieron cuentas las entidades donde vive el 62,3% de la población gallega. Cumplieron con su obligación 261 entidades locales —236 ayuntamientos, las cuatro diputaciones provinciales, seis entidades locales menores y quince mancomunidades—.

Por el contrario, quedan 77 ayuntamientos sin rendir cuentas, de los que seis están en la Ría de Arousa, aunque también se puede encontrar en esta lista negra a grandes ciudades como A Coruña, Lugo, Santiago y Ourense. Estas entidades —en el caso de las arousanas Vilanova, A Illa, Ribadumia, A Pobra, Rianxo y Catoira— no podrán acceder a la financiación del Fondo de Cooperación Local de la Xunta que está condicionada, precisamente, a que cumplan con el compromiso de entregar a Contas toda la documentación sobre su gestión económica y financiera.

Una medida que, igualmente, ha contribuido a que se evidenciara una mejora sustancial en la rendición de las cuentas y en la transparencia de las administraciones locales con los ciudadanos; materia en la que estos concellos siguen quedando suspensos, según este último informe de Contas.