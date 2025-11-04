Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Xunta y DOP afianzan su alianza en la promoción del mejillón

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el secretario xeral de la entidad, Joaquín Garrido, mantuvieron una reunión

Fátima Frieiro
04/11/2025 17:59
El secretario xeral de este sello se reunió con la conselleira do Mar
El secretario xeral de este sello se reunió con la conselleira do Mar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el secretario xeral de la DOP Mexillón de Galicia, Joaquín Garrido, mantuvieron un encuentro para buscar nuevas fórmulas para promocionar el producto a todos los niveles. En el encuentro se destacó que el mejillón es uno de los productos más relevantes de la acuicultura en la comunidad, tanto en términos de producción como de facturación. De hecho se consiguieron cerca de las 179.000 toneladas en el año 2024 con un valor que superó en el mercado los 128 millones de euros.

La administración autonómica destacó además que fue el bivalvo fue el primer producto del mar y único en toda España en contar con una Denominación de Orixe Protexida. La responsable autonómica hizo referencia en el encuentro al convenio entre Xunta y DOP para llevar a cabo diversas acciones en materia de promoción con campañas específicas en diferentes formatos y redes sociales de la mano de conocidos influencers. En el encuentro también se analizó la acción realizada respecto de la monitorización de la producción del producto procedente de bateas certificadas para obtener información y datos que permitan mejorar la toma de decisiones en la comercialización.

Te puede interesar

Con esta medida no podrán existir especies pirófitas

Valga prohibirá la plantación de especies pirófitas para prevenir incendios forestales
Fátima Pérez
Uno de los contenedores para la quinta fracción fue instalado en la zona de Cabío

A Pobra puso en marcha un proyecto piloto para la recogida de biorresiduos del contenedor marrón en las zonas de hostelería y la plaza de abastos
Chechu López
Imagen de la plataforma que sufrió una avería

Rescatan a dos obreros que quedaron atrapadas en una plataforma a 20 metros de altura
Fátima Frieiro
Los deportistas en Fexdega

Os Ingleses organizó una jornada de rugby inclusivo con más de 40 deportistas
María Caldas