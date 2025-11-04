Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde mañana en Arousa y contarán con 2,5 millones de crédito

Programas para fomentar el comercio local en Vilagarcía D.A.

La Xunta de Galicia activa desde mañana el bono Activa Comercio 2025 con descuentos de hasta 30 euros que se pueden adquirir desde las 9:00 horas.

El Diario Oficial de Galicia publicó hoy la segunda edición de estos bonos, dotada con 2,5 millones de euros, un importe que se suma a los otros 2,5 millones destinados a la anterior edición de la iniciativa este mismo año, sumando un total de 5 millones de euros.

Cada bono tendrá un descuento de 30 euros para compras en los comercios adheridos y el importe se reducirá en función del valor de la compra. Así, las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. Estos vales se podrán descargar desde la web www.bonosactivacomercio.gal.

Como en anteriores ocasiones, cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos, aunque estén descargados, ya no se podrán utilizar.

Como novedad, los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, sino que continuará vigente la adhesión de la primera edición para facilitar el trámite a los comercios y consumidores. En todo caso, la Xunta asegura que si algún comercio no se hubiera sumado en su día y quiere hacerlo ahora tendrá un plazo hasta el 15 de diciembre o hasta que se acabe el crédito.