Eroski y Autoservicios Familia apoyan la Gran Recogida de FESBAL en Galicia

Voluntarios en la Gran Recogida de Alimentos Cedida

Las enseñas comerciales Eroski y Autoservicios Familia, de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, renuevan un año más su compromiso con la solidaridad participando en la Gran Recogida de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Todas las tiendas de Galicia, Asturias y Castilla y León se suman a esta iniciativa que se celebrará los próximos días 7 y 8 de noviembre, convirtiéndose en puntos de apoyo a los Bancos de Alimentos de las tres comunidades.

Durante estas dos jornadas, los clientes podrán colaborar donando productos no perecederos en las tiendas con voluntarios o realizando una aportación económica a su paso por caja. Una vez concluida la campaña, todos los alimentos donados serán entregados a las entidades y las aportaciones económicas se sumarán creando una línea de crédito para los Bancos de Alimentos de A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Asturias, León, Palencia, Del Sil y Zamora. Cada uno podrá usar el dinero en función de sus necesidades a lo largo del próximo año.

“En Vegalsa-Eroski nos llena de orgullo formar parte un año más de la Gran Recogida. Cuando clientes, voluntariado, empresas y entidades trabajamos juntos, demostramos que una solidaridad compartida es la que puede transformar realidades. Por eso, quiero animar a todos nuestros clientes a participar en esta campaña que nos permite ayudar a las familias que lo necesitan a través del gran trabajo de FESBAL”, subraya la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González.

Como en cada campaña, al total que se recaude durante la Gran Recogida, la compañía sumará una aportación adicional, reforzando así su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad. En la pasada edición, Vegalsa-Eroski y sus clientes donaron más de 154 toneladas de productos, lo que equivale a poder ofrecer 618.541 comidas básicas para abastecer a 169 familias.