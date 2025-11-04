El fin del verano hace mella en el empleo de O Salnés, que suma más de un centenar de parados en octubre

Una terraza de hostelería en verano en el concello de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El final del verano se ha dejado notar, y mucho, en la comarca de O Salnés en lo que respecta a la creación de empleo. Al ser una zona muy turística el cierre de la temporada estival lleva aparejado la pérdida de trabajos eventuales sobre todo en sectores como el de la hostelería. Según los datos del Portal de Emprego de la Xunta de Galicia un total de 122 salinienses perdieron su puesto de trabajo en el principal mes del otoño. Así la comarca se resiste a bajar de los 4.000 desempleados y termina octubre con 4.186 personas en la búsqueda activa de un contrato laboral. Todos los concellos –excepto Meis– destruyeron empleo en el décimo mes de año. Encabeza Vilanova con 33 parados más y le siguen muy de cerca Sanxenxo y Vilagarcía con 32 y 30 respectivamente. O Grove, pese a ser un municipio muy turístico y con una población estacional muy potente en los meses de verano, logra amortiguar el impacto gracias a las contrataciones de la Festa do Marisco y a la influencia que esta celebración tiene en toda la localidad. De hecho solo destruyó 16 puestos de trabajo. Meaño –con mucha influencia del turismo de Sanxenxo– perdió diez empleos, mientras que Cambados y A Illa 7 y 5 respectivamente. En Meis se lograron 15 contratos nuevos.

Tendencia a más paro

Lo cierto es que, de forma tan abrupta, es la comarca de O Salnés la que experimenta una mayor sangría laboral en octubre. La de Ulla-Umia se mantiene más o menos con respecto a septiembre e incluso logró generar un nuevo contrato de trabajo. Eso sí, Caldas lidera la destrucción de empleo en el décimo mes, al perder 13 puestos de trabajo, mientras que Valga hace lo mismo con 11 y Cuntis con uno. El resto de localidades logran firmar nuevos contratos. Pontecesures ocho y Catoira, Portas y Moraña seis.

La situación más optimista es la que se vive en O Barbanza, en el margen norte de la Ría de Arousa. Es ahí donde la industria logra salvar los números de octubre con respecto a los de septiembre. De hecho los cuatro municipios arousanos consiguieron generar 38 puestos de trabajo. En este caso lidera la creación de empleo Boiro, con una presencia importante de la industria conservera, y que logró generar 32 puestos de trabajo nuevos.

Por el contrario tanto Rianxo como Ribeira destruyeron empleo en el mes de octubre. El primero suma dos personas más en las listas del paro, mientras que la capital barbanzana lo hace con seis más.