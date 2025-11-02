Caldas, Meis o Carril: lugares donde aún resuenan campanas con historia
El artesano Chicho Ocampo, en Caldas de Reis, es el único fundidor que mantiene con vida este oficio en Galicia
Hablar con Xosé Troiano Carril es abrir una ventana a la historia de las campanas en Galicia. Este profesional lleva años dedicado a una tarea poco conocida pero fundamental como es la catalogación de las campanas y de sus fundidores en toda la autonomía y entre sus estudios la zona de Arousa destaca por tres ubicaciones concretas: Caldas, Meis y Carril.
“Comezamos buscando mestres fundidores en Galicia e o traballo foi medrando. Agora levamos xa arredor de 6.300 campás co autor identificado”, explica Xosé, quien, junto a otros investigadores, está elaborando lo que él mismo define como “a Biblia dos fundidores galegos”, un registro exhaustivo de todas las piezas que van encontrando en la geografía gallega.
Grandes fundidores en Arousa
En lo que se refiere a sus fundidores Troiano destaca tres nombres que resuenan con fuerza en toda la comarca de Arousa, el primero de ellos, y quizás el más relevante, al ser el único que continúa trabajando a día de hoy, es la familia Ocampo.
Ubicados en Arcos da Condesa, en Caldas de Reis, estos maestros de la fundición llevan más de 300 años elaborando campanas, y hoy en día Chicho Ocampo es el único maestro fundidor activo en Galicia. “Para os oídos galegos, as campás dos Campos son as mellores”, reconoce Xosé con admiración.
En Meis Troiano destaca el nombre de Francisco Antonio de la Vega Haza, un fundidor del siglo XVIII, de origen cántabro, cuyas campanas se pueden encontrar en puntos de toda la comarca como Sanxenxo, Moraña, Valga, Caldas de Reis, Cambados, Catoira, Meaño o en Meis, propiamente. Tras su muerte, Troiano asegura que su sobrino se hizo cargo del negocio para continuar la tradición.
Finalmente, en Vilagarcía de Arousa, concretamente en Carril, Troiano recuerda Fundicións Alemparte un grupo de fundidores activos en el siglo XIX que se dedicaban a fundiciones de todo tipo y también dejaron algunas campanas notables, según apunta.
La más antigua, en O Grove
En la actualidad, el equipo calcula que lleva documentado cerca del 50% de las campanas existentes en la autonomía, y entre ellas se han topado solo con 15 ejemplares de estilo gótico, las más antiguas. Una de estas joyas se conserva en San Martiño de O Grove.
La investigación aún no está completa, pero Troiano ha querido compartir estos nombres al considerarlos relevantes en la historia de la fundición en Arousa, una práctica muy olvidada pero presente en la melodía de todas las parroquias.